Złoto lub srebro! Polacy awansowali do finału

Polscy paratenisiści stołowi Patryk Chojnowski i Piotr Grudzień awansowali do finału deblowej rywalizacji mężczyzn podczas tegorocznych igrzysk paralimpijskich w Paryżu, pokonując duet Hao Lian - Shuai Zhao (15:13, 8:11, 11:8, 11:7). Biało-Czerwoni powalczą zatem o złoty medal w stolicy Francji.

Pierwszy set tego starcia był bardzo emocjonujący. Polacy przechylili szalę zwycięstwa na swoją stronę dopiero po grze na przewagi (15:13). W drugiej odsłonie lepsi okazali się zawodnicy z Chin, którzy wygrali 11:8, tym samym doprowadzając do wyrównania. Chwilę później Chojnowski i Grudzień znowu przejęli inicjatywę, triumfując w trzecim secie 11:8. W ostatniej partii Polacy wygrali 11:7 i tym samym zapewnili sobie awans do finału.

Chociaż już od momentu triumfu Polaków w półfinale kibice wiedzieli, że mogą cieszyć się z kolejnego medalu zdobytego przez Biało-Czerwonych, to dopiero teraz dowiedzieliśmy się, że nie będzie to brązowy "krążek". Chojnowski i Grudzień wystąpią bowiem w finale rywalizacji deblowej, co oznacza, że mają zapewniony minimum srebrny medal igrzysk paralimpijskich.



Rywalami Biało-Czerwonych w następnym meczu będą reprezentanci Chin Chaodong Liu oraz Yiqing Zhao. Finał odbędzie się w niedzielę 1 września około godziny 10:00.