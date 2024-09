Łóżka w wiosce paralimpijskiej są dla niego za małe. Kim jest Morteza Mehrzadselakjani?

Pod siatką jest prawdziwym postrachem rywali. To drugi najwyższy mężczyzna na świecie i jednocześnie najwyższy sportowiec, jaki kiedykolwiek wziął udział w igrzyskach paralimpijskich. Czy w Paryżu poprowadzi Iran do złotego medalu?

Codzienne życie Mortezy Mehrzadselakjana z pewnością nie jest usłane różami. To najwyższy mężczyzna w Iranie. Mierzy 2,46 m wzrostu. Od urodzenia zmaga się z gigantyzmem, czyli bardzo rzadką chorobą. Ta powodowana jest przez zaburzoną produkcję hormonu wzrostu w przysadce mózgowej. Na domiar złego w wieku 15 lat Mehrzadselakjan miał poważny wypadek rowerowy. Doznał złamania miednicy, a w efekcie komplikacji zatrzymał się wzrost jego prawej nogi. W konsekwencji jest ona obecnie o około 15 centymetrów krótsza od lewej.



Spanie na podłodze mu nie przeszkadza



Wysoki wzrost Mehrzadselakjana z pewnością nie ułatwia mu codziennego życia. Trudnością mogą być nawet rutynowe codzienne czynności. Kolejne komplikacje spotkał już w wiosce olimpijskiej w Paryżu. Po przyjeździe okazało się, że organizatorzy nie byli przygotowani na tak wysokiego sportowca. W praktyce oznacza to, że Irańczyk musi spać na podłodze, bo żadne z łóżek nie jest przystosowane do jego gabarytów. Sam zainteresowany twierdzi, że mu to nie przeszkadza. Czy spanie na podłodze przełoży się na jego gorszą dyspozycję? Przekonamy się podczas rywalizacji w Paryżu.



Najwyższy w historii igrzysk paralimpijskich



Mehrzadselakjani przeszedł do historii igrzysk. Po raz trzeci z rzędu startuje w tej imprezie. Już w 2016 roku w Rio de Janeiro zyskał miano najwyższego sportowca w historii, który wziął udział w igrzyskach paralimpijskich.



To nie tylko najwyższy sportowiec w historii igrzysk paralimpijskich, ale także jeden z najwyższych mężczyzn w historii. Dość powiedzieć, że na całym świecie jest tylko jeden mężczyzna wyższy od niego. Jest nim Turek Sultan Kösen, który mierzy 251 centymetrów i jest posiadaczem rekordu Guinnessa w kategorii najwyższego żyjącego mężczyzny. Historycznie najwyższym był Amerykanin Robert Wadlow, który żył w latach 1918-1940. Mierzył 272 centymetry.

Zgodnie z obecnymi danymi Mehrzadselakjani to 17. najwyższy człowiek w historii. Należy jednak mieć na uwadze, że nie wszyscy wyżsi mężczyźni zostali oficjalnie zweryfikowani. Nie zmienia to faktu, że na przestrzeni tysiącleci niewielu było równych jemu.



Irańczyk jest przede wszystkim wybitnym sportowcem. Choć stosunkowo późno trafił do reprezentacji, to i tak ma na swoim koncie wiele sukcesów. Zadebiutował w kadrze w 2015 roku, mając 27 lat. Kilka miesięcy później poprowadził drużynę do złota na igrzyskach paralimpijskich w Rio de Janeiro. Sukces ten powtórzył w 2021 roku w Tokio.



Do tego Mehrzadselakjan to dwukrotny mistrz świata w latach 2018 w Arnhem i 2022 w Sarajewie. Na koncie ma również dwa triumfy w Azjatyckich Igrzyskach Paralimpijskich oraz zwycięstwo w Pucharze Świata w 2023 roku. Z pewnością nie powiedział jeszcze ostatniego słowa i w Paryżu celuje w trzecie złoto paralimpijskie z rzędu.



Mehrzadselakjan to prawdziwy postrach przeciwników. Dzięki swojemu wzrostowi nawet w pozycji siedzącej jego zasięg jest bardzo duży, a ręce wystają wysoko ponad siatkę. O ile nieco słabiej spisuje się w obronie, o tyle przy siatce jest prawdziwym mistrzem. Duży zasięg ramion pozwala mu na skuteczne ataki oraz efektowne bloki uderzeń rywali. Warto zwrócić na niego uwagę podczas igrzysk paralimpijskich w Paryżu.