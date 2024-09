Pierwsza polska siatkarka w lidze amerykańskiej! Cios dla Chemika Police

Chemik Police przechodził przez spore problemy po wycofaniu się ze sponsorowania klubu Grupy Azoty. Przez długi czas mówiło się o możliwym wycofaniu klubu z rozgrywek. Ostatecznie sytuację udało się opanować, ale polityka klubu uległa znaczącej zmianie. W zespole miały pozostać tylko trzy zawodniczki z poprzedniego sezonu - Dominika Pierzchała, Martyna Grajber-Nowakowska i Iga Wasilewska.

ZOBACZ TAKŻE: Piękny gest klubu. Upamiętnili zmarłą siatkarkę

Jak się okazuje, ta ostatnia podjęła decyzję o odejściu z klubu. To olbrzymia strata dla drużyny, bo środkowa od lat była podstawową zawodniczką. Zdobyła na polskich parkietach wszystko, co możliwe. To łącznie dziesięć trofeów: cztery mistrzostwa Polski, cztery Puchary Polski i dwa Superpuchary krajowe.

Nowy szkoleniowiec Dawid Michor stanął przed trudnym zadaniem, bo już 21 września drużyna zagra w meczu o Superpuchar Polski. Rywalem obecnych mistrzyń Polski będzie zdobywca Pucharu Polski BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała.

Wasilewska obrała bardzo ciekawy kierunek. Wybierze się za ocean, by reprezentować barwy LOVB Atlanta Volleyball. W ten sposób środkowa została pierwszą Polką w nowej, profesjonalnej lidze amerykańskiej.

Rozgrywki ligowe w Stanach Zjednoczonych rozpoczną się 8 stycznia 2025 roku. Wasilewska dołączyła do grona 28 innych zagranicznych zawodniczek, pochodzących z 17 krajów.

Polsat Sport