Sensacyjny transfer gwiazdy! Nikt by tego nie wymyślił

Nigeryjski piłkarz Napoli Victor Osimhen został wypożyczony do Galatasaray Stambuł - poinformował turecki klub na platformie X.

Sytuacja Osimhena była dotychczas trudna, bo Nigeryjczyk nie był zgłoszony do rozgrywek, w których uczestniczy Napoli, i nie doczekał się transferu do żadnego innego klubu. Łączono go przede wszystkim z Chelsea i saudyjskim Al-Ahli, ale nie udało się osiągnąć porozumienia.

ZOBACZ TAKŻE: Moder o powołaniu na Ligę Narodów. "Mimo kontuzji nie zapomniałem, jak się gra w piłkę"

Osimhen, król strzelców włoskiej ekstraklasy w sezonie 2022/23, znalazł ostatecznie pracodawcę w Turcji, gdzie okienko transferowe trwa do 13 września. Galatasaray pilnie potrzebowało napastnika, bo w weekend poważnej kontuzji doznał Argentyńczyk Mauro Icardi.

Nigeryjczyk będzie mógł zadebiutować najwcześniej 14 września, gdy Galatasaray podejmie ekipę Caykur Rizespor.

BS, PAP