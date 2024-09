Burza wokół lidera kadry. Kibice apelują, by... zakończył karierę

Pomocnik Realu Madryt, który dzień po starciu z ekipą Michała Probierza skończy 39 lat, został zapytany przez jednego z chorwackich dziennikarzy, czy zamierza grać aż do mundialu w 2026 roku. Modrić odparł, że jego plany nie sięgają tak daleko.

ZOBACZ TAKŻE: Mecz z Polską lada moment, a tu takie wieści z Chorwacji. Legenda opuści kadrę

- Jestem już w takim wieku, że nie da się planować pewnych rzeczy z tak dużym wyprzedzeniem. Moim celem jest teraz jak najlepsza gra w Lidze Narodów, a co będzie później - zobaczymy. Nie mogę niczego obiecać i nie wiem, czy to w ogóle realny cel dla kogoś, kto ma tyle lat, co ja. Będę musiał posłuchać mojego ciała i zobaczymy, jak będę się czuł - odpowiedział Modrić.

Słowa lidera reprezentacji Chorwacji wywołały prawdziwą burzę, a w komentarzach na popularnych serwisach Index i 24sata kibice zaapelowali nawet, by dwukrotny medalista mistrzostw świata... zakończył reprezentacyjną karierę!

"Nie jesteś już w stanie grać tak, jak kiedyś i było to widać w spotkaniu Realu z Mallorcą. Twój czas minął. Więcej szans powinni dostawać Sucić i Baturina, ale nie, dopóki w drużynie jest Święty Luka, to on musi grać" - napisał jeden z chorwackich fanów.

"Nie daje nikomu wejść w swoje buty, ale ktoś mu na to pozwala. Zarówno on, jak i selekcjoner powinni zostać wyrzuceni!" - wtórował mu inny kibic.

Chorwaccy sympatycy futbolu zdają sobie sprawę z tego, jak wiele zawdzięczają asowi asowi Realu Madryt, ale podkreślają, że jego czas już minął.

"Jest najlepszym piłkarzem w historii naszego kraju, ale nawet tacy jak on muszą wiedzieć, kiedy powiedzieć dość, zejść ze sceny i zrobić miejsce młodszym" - podsumował kibic chorwackiej kadry.

Luka Modrić zadebiutował w drużynie narodowej w 2006 roku. Od tego czasu rozegrał w niej 178 meczów, strzelając 26 goli. Z Chorwacją sięgnął po wicemistrzostwo świata w 2018 i brąz mundialu w 2022 roku.