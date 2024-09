W pewnym momencie zapytałem, jaka nota dla trenera Michała Probierza? "10!" - odparł Zibi. I zaznaczył: "Polska pod wodzą Michała wygrała w końcu ważny mecz, a w dodatku selekcjoner był ładnie ubrany - to dlatego dziesięć". A mówiąc poważnie? "To ważne zwycięstwo, bo każda wygrana powoduje, że jest większa szansa na rozwój drużyny. Ta wygrana jest ważna choćby z tego względu, że zwiększa szanse na Mundial, bo to też może dać Liga Narodów". "Dycha" dla selekcjonera to jednak nie za wysoko? Boniek mówi: "Mogę wystawić tak wysoką po tak ciężkim dniu dla mnie, jak dziś, po zmasowanym ataku medialnym na mnie i grożeniu mi nie wiadomo czym. Niektórzy już zbierali się na telewizor dla mnie w celi".

W czwartek pojawiły się artykuły o zarzutach prokuratorskich dla Zibiego. Boniek wyjaśnia: "Po pierwsze informacje są kłamliwe, bo pisze się o zarzutach. To jeden zarzut - rzekomej niegospodarności. Po drugie - prawda jest taka, że w 2014 roku doszło do umowy sponsorskiej, która przyniosła PZPN-owi - plus minus - 20 milionów złotych. Normalnie płaciliśmy od takiej umowy 15 procent prowizji. A w tym przypadku zapłaciliśmy 7 procent. I gdzie tu jest niegospodarność?!?". Były prezes PZPN dodaje: "Jakakolwiek umowa, która trafiała na moje biurko, musiała zostać wcześniej parafowana przez prawników. Ci prokuratorzy, którzy teraz stawiają mi zarzut po ludzku mnie wkur... Bo pytałem się ich, czy będzie komunikat po spotkaniu ze mną. Odpowiedzieli, że nie. Mogli powiedzieć, że co prawda komunikatu nie będzie, ale i tak sprawa zostanie nagłośniona. To mogłem wyjść z prokuratury w poniedziałek i nagrać jeszcze sprzed budynku w Szczecinie filmik na kilka minut, w którym wyjaśniłbym sytuację. Że prokuratora zarzuca mi niegospodarność przy kontrakcie sponsorskim - z czym oczywiście się nie zgadzam! Że poprosiłem o dokumenty w tej sprawie, a dostałem informację, że otrzymam je za dwa tygodnie. Chciałbym zaznaczyć, że nie dostałem żadnej sankcji - nie było zatrzymania paszportu, czy poręczenia majątkowego. Postaram się w najbliższym czasie wyczyścić tę sprawę dla siebie, dla Sawickiego (byłego sekretarza generalnego PZPN, który też ma w tej sprawie zarzut - przypis red.). Mam dorobek jako człowiek i jestem uczciwy. Nikt nigdy nie był pokrzywdzony, czy poszkodowany w tej sprawie. A prokuratorzy - działający na zlecenie? - po dziesięciu latach doszli do takiego wniosku. W moim przekonaniu do aktu oskarżenia dojść nie może, chyba że mamy tak upolitycznioną prokuraturę w Polsce, że może robić sobie to, co chce".

NOTY PRAWDY FUTBOLU wg ZBIGNIEWA BOŃKA (w skali 1-10): 5 września 2024, 20:45, Szkocja - Polska 2:3 (Billy Gilmour 46, Scott Mc Tominay 76 - Sebastian Szymański 8, Robert Lewandowski 44 karny, Nicola Zalewski 90 karny).

POLSKA: Marcin Bułka 6 - Jan Bednarek 6, Paweł Dawidowicz 6, Jakub Kiwior 4 (46’ Sebastian Walukiewicz 6) - Przemysław Frankowski 6, Piotr Zieliński 7 (82’ Jakub Moder – b.n), Sebastian Szymański 7 (82’ Bartosz Slisz – b.n), Kacper Urbański 7, Nicola Zalewski 8 - Krzysztof Piątek 5 (72’ Jakub Piotrowski - na plus), Robert Lewandowski 7 (72’ Adam Buksa - na plus).

