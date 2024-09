Polka już pewna medalu! Zagra w półfinale

Polska paratenisistka stołowa Karolina Pęk zapewniła sobie awans do półfinału rywalizacji singlowej w kategorii WS9 podczas tegorocznych igrzyska paralimpijskich. Dzięki temu jest już pewna co najmniej brązowego medalu.

W piątek odbył się ćwierćfinał singlowych zmagań w paratenisie stołowym w kategorii WS9 podczas tegorocznych igrzysk paralimpijskich. Jedną z uczestniczek tych zmagań była reprezentantka Polski - Karolina Pęk.

Jej przeciwniczką była Jingdian Mao. Pochodząca z Chin zawodniczka, chociaż próbowała postawić się Polce, to nie była w stanie wyeliminować błędów ze swojej gry. Dzięki temu szalę zwycięstwa na swoją stronę przechyliła reprezentantka Polski (11:6, 11:9, 12:10).

Dzięki temu Pęk zapewniła sobie już awans do półfinału paryskiej imprezy, a co za tym idzie - co najmniej brązowy medal. Polka rozegra swój kolejny mecz w sobotę 7 września.

Warto przypomnieć, że Pęk podczas tegorocznych zmagań nad Sekwaną już zgarnęła dwa brązowe medale - w duecie z Piotrem Grudniem oraz w parze z Natalią Partyką.