W poprzedni piątek Raków przegrał na własnym boisku z Piastem 0:1, a bramkę na wagę zwycięstwa zdobył tuż przed końcem meczu Ameyaw. Minął tydzień i Raków poinformował, że Ameyaw został nowym zawodnikiem drużyny prowadzonej przez Marka Papszuna.

To drugi piłkarz, który w tym okienku transferowym przeszedł z Piasta do Rakowa. Wcześniej na taki krok zdecydował się Ariel Mosór. Ameyaw, którego ojciec pochodzi z Ghany, ma 23 lata, urodził się w Łodzi, a karierę zaczynał w stolicy, grając w juniorskich drużynach UKS AP Żmuda Warszawa, MKS Polonia Warszawa i SEMP Ursynów.

W 2018 roku trafił do Widzewa Łódź, w którym grał przez trzy sezony (w III i II lidze, z półrocznym wypożyczeniem do Bytovii Bytów). Przez trzy kolejne sezony grał w gliwickim Piaście, w którym wystąpił 96 razy (85 w ekstraklasie i 11 w Pucharze Polski), zdobywając 15 goli i zaliczając 10 asyst. Ameyaw do Rakowa przechodzi na zasadzie transferu definitywnego, a kontrakt z nowym klubem ma obowiązywać do 30 czerwca 2029 roku.

PAP