Taylor Fritz i Frances Tiafoe zagrają ze sobą w półfinale US Open. Który z panów zamelduje się w finale?

To będzie prawdziwa gratka dla gospodarzy. Dwóch Amerykanów w półfinale US Open - to nie zdarzyło się od bardzo dawna. Nieznacznym faworytem tego starcia zdaje się być Fritz, który jest 12. w rankingu ATP. Jego rywal plasuje się na 20. pozycji.

W drodze do półfinału Fritz wygrał m.in. z Casperem Ruudem i Alexandrem Zverevem. Tiafoe okazał się lepszy od Bena Sheltona i Aleksieja Popyrina. W ćwierćfinale prowadził 2:1 w setach z Grigorem Dimitrowem, ale Bułgar skreczował.

Tradycja amerykańskiego "Szlema" sięga 1881 roku. Od 1978 roku rywalizacja toczy się na kortach w dzielnicy Queens w Nowym Jorku. W 2023 roku pula nagród dla uczestników wyniosła 65 milionów dolarów.



