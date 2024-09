Wszystko już jasne! Nowy kontrakt legendy siatkówki

Jak poinformowała Brazylijska Federacja Siatkówki, Bernardo Rezende pozostanie selekcjonerem reprezentacji Brazylii aż do igrzysk olimpijskich w Los Angeles w 2028 roku. Kontrakt przedłużono także ze szkoleniowcem żeńskiej kadry - Ze Roberto.

Popularny "Bernardinho" objął Brazylijczyków w 2024 roku po kilkuletniej przerwie. Wcześniej jako pierwszy trener prowadził Canarinhos w latach 2001-2016 i był autorem największych sukcesów tego zespołu. Pod jego wodzą siatkarze z "Kraju Kawy" byli siatkarskimi hegemonami. Do nich należy seria największej liczby zwycięstw z rzędu - 39 (2003-2004).

Od jakiegoś czasu Brazylijczycy nie są już tą drużyną, co na początku XXI wieku. Dalej utrzymują się w światowej czołówce, jednak o sukcesy jest już trudno. Dość powiedzieć, że w niedawno zakończonym sezonie reprezentacyjnym nie zdobyli medalu żadnej imprezy.

Na igrzyskach również im nie poszło. "Canarinhos" w stolicy Francji wygrali jedynie z Egiptem, który w Paryżu nie ugrał nawet seta. W pozostałych meczach Brazylijczycy przegrywali z Włochami (1:3), Polską (2:3) i - już w ćwierćfinale - ze Stanami Zjednoczonymi (1:3). Tak źle męska kadra siatkarska po raz ostatni zaprezentowała się w 1972 roku w Monachium, kiedy również zakończyła zmagania na 8. pozycji.

Kadra kobiet zdobyła na najważniejszej imprezie czterolecia brąz, choć do awansu do wielkiego finału zabrakło niewiele. Zawodniczki prowadzone przez Ze Roberto po dramatycznej walce w półfinale przegrały z Amerykankami 2:3. Warto dodać, że 70-letni trener z sukcesami prowadzi siatkarki "Canarinhos" od 2003 roku.

Mimo to Brazylijska Federacja Siatkówki zdecydowała się przedłużyć kontrakty z oboma selekcjonerami. Kontrakty będą obowiązywały do 2028 roku - czyli do igrzysk w Los Angeles. Głównym zadaniem panów będzie odmłodzenie kadr i - rzecz jasna - powrót na olimpijski szczyt.