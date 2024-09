ZAKSA Kędzierzyn-Koźle – kadra na sezon 2024/2025. Siatkarze, trener, transfery

ZAKSA Kędzierzyn-Koźle to jeden z najbardziej utytułowanych polskich klubów siatkarskich. Kędzierzynianie dziewięciokrotnie wywalczyli mistrzostwo Polski i trzykrotnie wygrali Ligę Mistrzów. Od 2016 roku regularnie grali w finale PlusLigi, a koniec wspaniałej passy nastąpił w poprzednim, bardzo pechowym dla nich sezonie. Plaga kontuzji dotknęła niemal wszystkich czołowych zawodników, drużyna nie zdołała awansować do play-off i zakończyła rozgrywki na dziesiątym miejscu.

Zobacz także: Najsłynniejsi zagraniczni siatkarze w historii ZAKSY Kędzierzyn-Koźle

Ogromnym ciosem dla klubu była utrata sponsora tytularnego. Ze wspierania klubu wycofała się Grupa Azoty, a umowa między tą firmą i zespołem z Kędzierzyna-Koźla przestała obowiązywać 30 czerwca.

W przerwie między rozgrywkami w klubie doszło do rewolucji kadrowej. Z drużyną rozstało się aż jedenastu siatkarzy, wśród nich takie ikony ZAKSY jak Aleksander Śliwka czy Łukasz Kaczmarek. Mimo kłopotów, ZAKSA była bardzo aktywna na rynku transferowym. Do PlusLigi wrócił po pięciu latach Bartosz Kurek, co jest jednym z największych tegorocznych hitów transferowych. Rafał Szymura czy Mateusz Poręba to kolejne głośne nazwiska w ekipie z Kędzierzyna-Koźla. Nowym trenerem ZAKSY został Andrea Giani. Selekcjoner mistrzów olimpijskich z Paryża zastąpił na tym stanowisku Adama Swaczynę.

Kto zagra w ZAKSIE w nowym sezonie? Jakie zmiany zaszły w zespole? ZAKSA Kędzierzyn-Koźle – skład na sezon 2024/2025; siatkarze, trener, transfery w załączonej galerii zdjęć: