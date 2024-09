Jannik Sinner i Taylor Fritz zmierzą się w finale wielkoszlemowego turnieju US Open. Który z tenisistów sięgnie po zwycięstwo w całych zawodach? Relacja live i wynik na żywo meczu Jannik Sinner - Taylor Fritz od godz. 20:00 na Polsatsport.pl.

Wielki finał czas zacząć! Już w niedzielę o godz. 20:00 czasu polskiego na Arthur Ashe Stadium w Nowym Jorku zobaczymy ostateczne rozstrzygnięcie tegorocznego US Open. Tym razem po obu stronach kortu wyjdą Jannik Sinner i Taylor Fritz.



Blisko 27-letni Fritz z cztery lata młodszym Sinnerem zmierzy się po raz trzeci. Ich wcześniejsze spotkania miały miejsce w Indian Wells. Amerykanin wygrał pierwsze w 2021 roku, a dwa lata później górą był Włoch.

Sinner jest jedynym w tym roku tenisistą, który dotarł co najmniej do ćwierćfinału wszystkich czterech imprez Wielkiego Szlema. Został też pierwszym Włochem, który zagra w finale US Open.



Sinner w tym roku najpierw zdobył pierwszy tytuł wielkoszlemowy wygrywając Australian Open, później był w półfinale French Open i ćwierćfinale Wimbledonu. Prowadzenie w światowym rankingu objął na początku czerwca po turnieju w Paryżu. Jego przewaga nad kolejnymi zawodnikami już wynosi ponad trzy tysiące punktów, a ewentualny triumf w niedzielę jeszcze ją zwiększy.



Fritz natomiast w bez względu na wynik niedzielnego finału wróci do Top 10 - jeśli wygra, to na szóste miejsce, a jak przegra, to na siódme.



PI, Polsat Sport, PAP