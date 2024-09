Perugia wygrała turniej Wójtowicza! Jastrzębski Węgiel pokonany w finale

Początek premierowej partii finałowego starcia przyniósł wyrównaną rywalizację obu zespołów (5:5, 13:13). Później jednak przewagę zbudowała mająca przewagę w ofensywie ekipa z Italii. W końcówce Perugia odskoczyła na cztery oczka (18:22), a Kamil Semeniuk i Wassim Ben Tara wywalczyli skutecznymi atakami ostatnie punkty tej partii (19:25).

Zobacz także: Królowie zagrywki! Najwięksi siatkarscy bombardierzy w historii PlusLigi

Od początku drugiej odsłony przewagę uzyskali jastrzębianie (8:5). Mistrzowie Polski grali skuteczniej i sprawiali rywalom więcej kłopotów zagrywką. W środkowej części seta jeszcze powiększyli różnicę, wykorzystując też błędy rywali (13:8, 15:9). Perugia wróciła jednak do gry. Dobrze serwował Agustin Loser (15:13), później asa dołożył Ben Tara (17:15), a po ataku tego zawodnika był remis 20:20. Końcówka to zupełny zastój jastrzębian, co bezlitośnie wykorzystali rywale. Semeniuk wywalczył piłkę setową (21:24), jeszcze asem odpowiedział Tomasz Fornal, ale kolejny atak Semeniuka oznaczał koniec seta (23:25).

W pierwszych akcjach trzeciego seta przewagę uzyskała Perugia (4:7). Jastrzębianie odrobili straty, a później uzyskali przewagę, gdy asa posłał Juan Finoli (12:10). Kolejną punktową zagrywkę dołożył Fornal (15:11), a mistrzowie Polski wyraźnie się rozkręcili. W końcówce prowadzili 22:16, ale przeciwnicy wygrali cztery kolejne akcje przy zagrywkach Olega Płotnickiego (22:20) i przez moment zrobiło się nerwowo. W kolejnych akcjach siatkarze Perugii popełnili trzy błędy, które rozstrzygnęły tę partię (25:20).

Początek czwartej odsłony to minimalna przewaga Perugii, ale gra szybko się wyrównała. Wynik przez pewien czas oscylował wokół remisu (10:10, 14:14), później jednak przewagę uzyskała ekipa z Italii. Błędy jastrzębian w ataku pozwoliły rywalom odskoczyć (15:19), na domiar złego boisko musiał opuścić libero Jakub Popwiczak. Mistrzowie Polski gonili wynik, złapali jeszcze kontakt, ale w końcówce nie uniknęli błędów. Yuki Ishikawa wywalczył piłkę meczową dla Perugii (24:20), a Wassim Ben Tara skutecznym atakiem zakończył mecz i cały turniej (25:21).

Najwięcej punktów: Łukasz Kaczmarek (16), Anton Brehme (16), Tomasz Fornal (15), Timothee Carle (10) – Jastrzębski Węgiel; Wassim Ben Tara (16), Agustin Loser (12), Kamil Semeniuk (12), Oleg Płotnicki (11) – Perugia. Drużyna z Italii była skuteczniejsza w ataku i popełniła mniej błędów własnych; jastrzębianie lepiej punktowali blokiem (10–8).

Towarzyski turniej siatkarski Bogdanka Volley Cup im. Tomasza Wójtowicza jest rozgrywany w dniach 7–8 września w lubelskiej Hali Globus. W meczu o trzecie miejsce Bogdanka LUK Lublin pokonała Asseco Resovię Rzeszów 3:0.

Jastrzębski Węgiel – Sir Susa Vim Perugia 1:3 (19:25, 23:25, 25:20, 25:21)

Jastrzębski Węgiel: Łukasz Kaczmarek, Timothee Carle, Anton Brehme, Tomasz Fornal, Jordan Zaleszczyk, Benjamin Toniutti – Jakub Popwiczak (libero) oraz Arkadiusz Żakieta, Juan Ignacio Finoli, Marcin Waliński. Trener: Marcelo Mendez.

Perugia: Simone Giannelli, Agustin Loser, Wassim Ben Tara, Kamil Semeniuk, Oleg Płotnicki, Roberto Russo – Massimo Colaci (libero) oraz Nicola Cianciotta, Yuki Ishikawa, Jesus Herrera Jaime. Trener: Angelo Lorenzetti.