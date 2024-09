Koniec sagi transferowej. Polski napastnik wybrał zaskakujący kierunek

Klimala rozpoczął swoją piłkarską karierę w młodzieżowych drużynach Lechii Dzierżoniów. Następnie trafił do Jagiellonii Białystok, gdzie zadebiutował w Ekstraklasie. Występował również w Wigrach Suwałki, Celticu Glasgow, New York Red Bulls oraz Hapoelu Beer Szewa. Od 1 stycznia 2024 roku reprezentował barwy Śląska Wrocław. W reprezentacji Polski U-21 rozegrał 10 meczów, strzelając 4 gole. Jego największymi osiągnięciami są mistrzostwo i Puchar Szkocji zdobyte z Celtikiem w sezonie 2019/2020.

Polski napastnik został oficjalnie wypożyczony do Sydney FC na rok, z opcją wykupu po tym okresie. Wrocławianie nadal będą pokrywali około połowy jego pensji, co oznacza, że klub będzie płacił zawodnikowi około 80 tys. zł miesięcznie. Transfer był możliwy tylko na takich warunkach, co zakończyło długotrwałą sagę dotyczącą przyszłości napastnika.

Klimala nie spełnił oczekiwań w Śląsku, co spowodowało, że został skreślony przez trenera Jacka Magierę. W 11 meczach nie zdobył ani jednej bramki, a jego postawa na boisku była krytykowana przez kolegów z drużyny. Brak zaangażowania i nieumiejętność przyjęcia krytyki doprowadziły do odsunięcia napastnika od pierwszego zespołu i przeniesienia do rezerw, które grają na co dzień w III lidze.

ŁO