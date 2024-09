W Osijeku z Chorwacją przegraliśmy 0:1. Przez cały mecz brakowało składnych akcji Biało-Czerwonych. Zbigniew Boniek tak komentuje występ w Osieku: "Skład w teorii był ok. Trudno znaleźć jakiegoś piłkarza, którego nam brakuje w tym zestawieniu. W pomocy zobaczyliśmy Zielińskiego, Szymańskiego i Urbańskiego. A przed nimi jeszcze znaleźli się Bogusz i Lewandowski. Jednak tak naprawdę tylko Zalewski zagrał na odpowiednim poziomie".

Dlaczego nie gramy w piłkę? To pytanie stało się motywem przewodnim łączenia z legendą polskiego futbolu. 80-krotny reprezentant Polski - bohater trzech mundiali - tak podsumował występ: "Mamy pewien mentalny problem. Brakuje nam liderów w każdej formacji. Teraz nawet nie wiemy, kto jest bramkarzem numeru jeden, skoro w Glasgow zagrał Bułka, w teraz widzieliśmy Skorupskiego. Trudno też wskazać lidera w linii obrony. Piotrek Zieliński też nie brał na siebie gry w takim stopniu, w jakim można byłoby się spodziewać".

Zieliński przed 62 minuty był 45 razy przy piłce. Profesorsko w tym meczu grał Luka Modrić. 39-letni Chorwat przy piłce był 136 razy! Powtórzę raz jeszcze - 136 razy. Ok, grał od początku do końca, ale to i jak imponująca liczba. Modrić zagrał 105 podań, z czego 99 doszło do partnerów! 94 procent.

To u nas "Zielu" - który uchodzi za mistrza podań - miał 37 takich zagrań - 32 celnych, a więc 86 procent skuteczności. Polak stoczył dwa pojedynki, z czego jeden wygrał. Zagrał 2 przerzuty (1 celny) i wykonał 4 długie podania (2 celne). Modrić? 10 przerzutów (6 celnych!), 5 długich podań (5 celnych!). 12 pojedynków - 7 wygranych! No i rzecz jasna ozdobą spotkania był gol z rzutu wolnego. Po prostu poezja! Boniek komentuje: "Łukasz Skorupski przy tym uderzeniu był bez szans. A Modrić? Cóż, im dłużej grał, tym lepiej! Z Portugalią wytrzymał na murawie prawie całe spotkanie. Z Polską całe. I naprawdę szacun, co pokazywał. Zawsze chce stanowić alternatywę dla kolegów, jeśli chodzi o zagranie. Zawsze wychodzi na wolne pole, znajduje się między formacjami, ciągle jest w ruchu. Jego mobilność i wytrzymałość, to coś niesamowitego! Zawsze komplementuję Piotrka Zielińskiego, ale nasz pomocnik często w 70., czy 80. minucie wygląda na pozbawionego energii. Teraz zszedł w 62. minucie - wiem, że miał jakieś problemy ze zdrowiem. Jednak Piotrek musi pomyśleć o tym, żeby również w 90. minucie grać na maksa. Robert Lewandowski też w tym meczu był jednym z najsłabszych. Raz kapitalnie obrócił się w polu karnym, mając rywala na plecach i huknął w poprzeczkę, ale przez cały mecz grał słabo. Widać drobne rysy na jego pomniku. Wiem, że - jak otrzyma podanie - to do pięćdziesiątki będzie strzelał, ale… to nie był jego mecz". W ogóle wyglądaliśmy, jakby brakowało nam sił, witalności, ruchliwości. Boniek zaznacza: "Wolę małego fiata z pełnym bakiem, niż ferrari bez benzyny".

Za Jakuba Kiwiora do trójki obrońców wszedł Sebastian Walukiewicz. Boniek mówi: "Widać, że ma wielką chęć grania. Jednak jakby zrobić filmik z zagrań Walukiewicza, to wyszłoby, że zawsze był blisko, a zarazem zawsze brakowało mu pół metra. Był też nieuważny przy wyprowadzaniu piłki. Popełnił z kilogram błędów. Od obrońcy oczekuję czegoś innego. Był słaby". "Zibi" krytyczny jest również w stosunku do Jakuba Madera, który wszedł w 62. minucie. "To piłkarz dobry technicznie, ale od pomocników oczekuję, że będą atakowali wolną przestrzeń. A Kuba zawsze gra w tym samym tempie. Jest dobry technicznie, więc wszyscy oczekują od niego wielkich rzeczy. Jednak tego nie widzimy na boisku".

Wiele spodziewano się po Mateuszu Boguszu, który jest 10 debiutantem w erze Michała Probierza. Boniek mówi: "To nie był łatwy mecz dla niego. Nie mógł wykorzystać swojego największego atutu - strzału z dystansu. Daję mu notę 6, czyli dobrze, ale to takie ojcowskie podejście do tego piłkarza, który dopiero wchodzi do kadry". A jaka nota dla selekcjonera? "Dobra" - mówi Boniek. Jak to? "My często sądzimy, że siła drużyny zależy tylko od trenera. A na boisku wychodzą piłkarze…" - puentuje "Zibi".

8 września 2024, 20:45 Chorwacja- Polska 1:0 (0:0).

Bramka: Luka Modrić 52

Noty Zbigniewa Bońka na "Prawdzie Futbolu" na YT dla Polaków: Łukasz Skorupski 6 - Sebastian Walukiewicz 4, Jan Bednarek 5, Paweł Dawidowicz 5 - Jakub Kamiński 4 (82’ Przemysław Frankowski – bęc oceny), Piotr Zieliński 5 (62’ Bartosz Slisz - na plus),

Sebastian Szymański 6 (86’ Jakub Piotrowski – bez oceny), Kacper Urbański 5 (62‘ Jakub Moder - na minus), Nicola Zalewski 7 - Mateusz Bogusz 6 (62’ Karol Świderski - na minus), Robert Lewandowski 5. Trener: Michał Probierz 6.

"Prawda Futbolu"