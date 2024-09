Łódzki klub przedstawił nową siatkarkę! To reprezentantka kraju

Sasa Planinsec (rocznik 1995) w swej karierze występowała w klubach Nova Branik Maribor (2012–17), Dresdner SC (2017–19), Zhejiang Volleyball (2019–20), Aydin Buyuksehir Belediyespor (2020, 2022–23), Galatasaray Stambuł (2021–22), Jiangxi Shangrao Aofei (2023–24). Jest reprezentantką Słowenii. Z kadrą U23 tego kraju wywalczyła srebrny medal MŚ w 2017 roku i została uznana najlepszą środkową turnieju.

Siatkarka wywalczyła trzy złote i dwa srebrne medale mistrzostw Słowenii, a także trzykrotnie sięgała po puchar kraju. Z zespołem Dresdner SC zdobyła Puchar Niemiec oraz brązowy medal rozgrywek ligowych.

– Jestem podekscytowana grą dla klubu z taką tradycją i renomą. To będzie dla mnie debiut w Polsce, ale słyszałam wiele dobrego o lidze, kibicach oraz ludziach wokół. Nie mogę się doczekać rozpoczęcia sezonu i mam nadzieję, że wspólnie osiągniemy wielkie rzeczy – powiedziała Saša Planinšec, cytowana przez stronę budowlanilodz.pl.

– Cieszę się, że tak doświadczona środkowa dołączyła do drużyny. Saša ma za sobą występy w kilku mocnych ligach. Przed zespołem dużo grania, nie tylko na krajowym podwórku, ale i w elitarnej Lidze Mistrzyń. Liczę, że słoweńska zawodniczka będzie wzmocnieniem dla drużyny – zaznaczył prezes klubu Marcin Chudzik.

Do drużyny Grot Budowlanych Łódź dołączyła ostatnio również grająca na pozycji libero Kornelia Drosdowska. Niespełna 18-letnia siatkarka reprezentowała wcześniej barwy drużyn SMS PZPS Szczyrk oraz MUKS LO 47 Budowlani Łódź.

– Bardzo się cieszę, że w tym sezonie dostałam szansę dołączenia do zespołu Budowlanych Łódź. Będzie to dla mnie pierwszy sezon w TAURON Lidze, dlatego tym bardziej doceniam okazję wejścia do najwyższej ligi z tak doświadczonym zespołem. Już nie mogę się doczekać pierwszego meczu. Do zobaczenia na hali – powiedziała Kornelia Drosdowska.