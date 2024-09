Znany polski klub w tarapatach! Nie dostanie licencji?

Ekstraliga żużlowa wydawała negatywną rekomendację dla Unii odnośnie ubiegania się o licencję na starty w Metalkas 2. Ekstralidze. Klub nie złożył w wymaganym terminie oświadczenia, że zamierza ubiegać się o licencję do startów.

"Ekstraliga Żużlowa sp. z o.o., jako organ zarządzający rozgrywkami Metalkas 2. Ekstraligi, wydała w dniu dzisiejszym negatywną rekomendację dla Unii Tarnów ŻSSA w związku z brakiem złożenia oświadczenia na piśmie o zamiarze ubiegania się o licencję uprawniającą do występów w Metalkas 2. Ekstralidze w sezonie 2025. Zgodnie z Regulaminem Licencyjnym złożenie oświadczenia jest niezbędne, aby rozpocząć proces oceny klubu awansującego obejmujący min. audyt stanu finansów klubu, który przeprowadza audytor wskazany przez EŻ oraz audyt infrastrukturalny.

Negatywna rekomendacja po jej uprawomocnieniu będzie oznaczała, że klub z Tarnowa nie będzie brany pod uwagę przy ustalaniu składu drużynowego Metalkas 2. Ekstraligi w sezonie 2025 w przypadku zwycięstwa w rozgrywkach KLŻ. Decyzja nie jest prawomocna. Unia Tarnów ŻSSA może odwołać się do Prezydium ZG PZM w termie 7 dni od daty jej otrzymania" - brzmi komunikat żużlowej centrali.

Unia szybko odniosła się do jego treści za pośrednictwem własnej strony internetowej.

"W związku z komunikatem wydanym przez spółkę Ekstraliga Żużlowa sp. z o.o. o wydaniu negatywnej rekomendacji dla naszego klubu odnośnie ubiegania się o licencję na starty w Metalkas 2. Ekstralidze Unia Tarnów ŻSSA informuje, że: dnia 27 sierpnia 2024 roku otrzymaliśmy od spółki Ekstraliga Żużlowa sp. z o.o. wykaz dokumentów, które należy przygotować do analizy w związku z ubieganiem się licencję. Jako że przed nami były oba pojedynki finałowe, do których chcieliśmy się przygotować najlepiej jak to tylko możliwe, a wymagane dokumenty są ważnymi dokumentami finansowymi, klub zwrócił się z prośbą o wyrozumiałość i wydłużenie czasu na ich dostarczenie.

Niestety, nasza prośba nie została zaakceptowana, a spółka Ekstraliga Żużlowa sp. z o.o. wydała negatywną rekomendację w związku z brakiem dostarczenia dokumentów w pierwotnym terminie. Jesteśmy zaskoczeni tak radykalnym podejściem do tematu, szczególnie w sytuacji, gdzie wiele ważnych decyzji finansowych zapadanie dopiero po ewentualnym wywalczeniu sportowego awansu do Metalkas 2. Ekstraligi, a mecz rewanżowy dopiero przed nami. Nie chcemy, aby cały trud włożony w sezon 2024 poszedł na marne, dlatego skorzystamy z przysługującego nam prawa i od wydanej decyzji złożymy stosowne odwołanie. O dalszych postępach w sprawie będziemy informować" - przekazano.

Unia wciąż nie jest jeszcze pewna awansu z Krajowej Ligi Żużlowej do Metalkas 2. Ekstraligi, ale jest bardzo blisko realizacji tego celu. W pierwszym meczu finałowym pokonała u siebie Ultrapur Start Gniezno 51:38. Tarnowianie już przed tym sezonem mieli duże problemy organizacyjne po wycofaniu się głównego sponsora - Grupy Azoty, a ich przyszłość znalazła się pod dużym znakiem zapytania. Trzykrotni mistrzowie Polski zdołali jednak uporać się z kłopotami, ale wciąż sytuacja jest daleka od optymalnej.