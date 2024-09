Coraz bliżej tytułu! Ważne zwycięstwo Zmarzlika

Po szóstej rundzie Zmarzlik miał 27 punktów przewagi nad drugim w klasyfikacji generalnej Australijczykiem Jackie Holderem i wydawało się, że emocje związane z walką o mistrzostwo świata właśnie się skończyły. W kolejnych dwóch turniejach Polak zdobył jednak w sumie tylko 17 punktów i Szwed Fredrik Lindgren oraz Brytyjczyk Robert Lambert zbliżyli się na 15 "oczek".

W Rydze Zmarzlik po raz pierwszy na torze pojawił się w biegu czwartym. Polak jechał bark w bark z Mikkelem Michelsenem i na wyjściu z pierwszego łuku obaj żużlowcy padli na tor. Wypadek wyglądał bardzo groźnie, bo obaj żużlowcy uderzyli w bandę na odcinku już bez dmuchanej osłony. Zmarzlik wstał o własnych siłach, ale Duńczyka z toru zabrała karetka i do ścigania już nie wrócił. Sędzia wykluczył Michelsena z powtórki, ale czterokrotny mistrz globu też wyraźnie odczuł uderzenie, bo przyjechał trzeci i oddał bieg w zasadzie bez walki.

W drugim swoim starcie Zmarzlik pokazał klasę i wygrał, ale po dwóch seriach najlepszym Polakiem był Janowski, który miał pięć punktów. Popularny "Magic" zastępuje w mistrzostwach kontuzjowanego Brytyjczyka Taia Woffindena i z turnieju na turniej jeździ coraz lepiej. Zupełnie zawodzili natomiast Dominik Kubera i Szymon Woźniak, którzy po dwóch startach mieli po punkcie.

Świetnie na torze w Rydze od początku spisywali się Łotysz Andrzej Lebiediew i Lindgren. Po trzech seriach pierwszy był niepokonany, a drugi miał osiem punktów i niemal pewne miejsce w półfinałowej ósemce.

Przed ostatnią serią w najlepszej sytuacji z Polaków nadal był Janowski, który uzbierał dziewięć "oczek" i był pewny awansu do półfinału. Zmarzlik w trzecim swoim starcie przyjechał ostatni, w kolejnym był drugi i z sześcioma punktami zajmował 10. lokatę. Zupełnie bez szans na "ósemkę" byli za to Kubera oraz Woźniak.

Tak się złożyło, że w ostatniej serii Janowski, Zmarzlik i Kubera jechali razem, a stawkę uzupełnił Martin Vaculik. Słowak po wygranej przed tygodniem we Wrocławiu w Rydze po czterech seriach zajmował czwarte miejsce, ale nie był pewny awansu do kolejnej decydującej fazy. Najlepiej spod taśmy wyszedł Kubera, ale na dystansie minął go Zmarzlik i była to akcja na wagę awansu do półfinału. Vaculik przyjechał ostatni i kosztowało go to spadek na 10. miejsce.

Rundę zasadniczą wygrał Lebiediew, dla którego był to pierwszy tego typu sukces. Łotysz w pierwszym półfinale zmierzył się z Lindgrenem, Lambertem i Zmarzlikiem, czyli pierwszą trójką w klasyfikacji generalnej po ośmiu rundach MŚ. Najlepiej wystartował Polak, ale na dystansie wyprzedził go Szwed. O drugie miejsce walczył do końca Lambert, ale nie dał radę mistrzowi świata. Lebiediew pojechał swój najsłabszy bieg i kosztowało go to pożegnanie się z turniejem.

W drugim półfinale początkowo dobrze radził sobie Janowski, choć z przodu jechał Brytyjczyk Daniel Bewley. Na dystansie Polaka wyprzedził jednak Australijczyk Max Fricke. Janowski próbował jeszcze gonić rywali, ale nie dał rady i razem z Duńczykiem Leonem Madsenem zakończył udział w turnieju na półfinale.

W finale Zmarzlik nie wyszedł najlepiej spod taśmy, ale w pierwszym łuku świetnym manewrem przedarł się na prowadzenie. W pogoń za nim rzucił się Lindgren, ale nie był na tyle szybki, ale przebić się na pierwsze miejsce. Trzeci na metę wpadł Bewley, a czwarty był Fricke.

Po dziewięciu z 11 turniejów cyklu GP w klasyfikacji generalnej prowadzi Zmarzlik, który dzięki wygranej w Rydze powiększył przewagę nad drugim Lindgrenem do 17 punktów. Polak walczy o piąty tytuł w karierze - był najlepszy w 2019, 2020, 2022 i 2023 roku.

Kolejne zawody odbędą się 14 września w duńskim Vojens.

Wyniki:



1. Bartosz Zmarzlik (Polska)

2. Fredrik Lindgren (Szwecja)

3. Daniel Bewley (W. Brytania)

4. Max Fricke (Australia)

5. Maciej Janowski (Polska)

6. Robert Lambert (W. Brytania)

7. Andrzej Lebiediew (Łotwa)

8. Leon Madsen (Dania)

...

12. Dominik Kubera (Polska)

13. Szymon Woźniak (Polska)

Klasyfikacja generalna MŚ:

1. Bartosz Zmarzlik (Polska) 141 pkt

2. Fredrik Lindgren (Szwecja) 124

3. Robert Lambert (W. Brytania) 117

4. Martin Vaculik (Słowacja) 102

5. Mikkel Michelsen (Dania) 101

6. Daniel Bewley (W. Brytania) 100

7. Jack Holder (Australia) 95

8. Dominik Kubera (Polska) 78

...

12. Szymon Woźniak (Polska) 55

16. Maciej Janowski (Polska) 30

18. Patryk Dudek (Polska) 12

19. Oskar Fajfer (Polska) 6

22. Mateusz Cierniak (Polska) 3

Pozostałe turnieje Grand Prix:



14 września - Vojens (Dania)

28 września - Toruń

PAP