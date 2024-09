Udało się! Tysiące wsparły polskiego medalistę z Paryża

Michał Dąbrowski to jeden z największych wygranych igrzysk paralimpijskich w Paryżu. Polak ze stolicy Francji wrócił z dwoma medalami. Niestety, by kontynuować walkę o zdrowie, musiał założyć zbiórkę. Dzięki pomocy darczyńców udało mu się zebrać całą wymaganą kwotę.

Dąbrowski najpierw stanął na podium w rywalizacji szablistów. Zdobył srebrny medal, nieznacznie przegrywając w finale z Chińczykiem Yanke Fengiem. Kilka dni później dorzucił brąz w szermierce na wózkach w kategorii B. W decydującym pojedynku pokonał Chińczyka Jie Zhanga. Nasz zawodnik mógł jeszcze dorzucić do medalowego dorobku brąz w rywalizacji drużynowej, ale ostatecznie nasza reprezentacja zajęła czwarte miejsce.

- Jeszcze kilka miesięcy temu nie uwierzyłbym w to, że wywalczę dwa medale w Paryżu. Nie nadawałem się do sportu. Teraz jestem szczęśliwy. To spełnienie moich marzeń. Za mną niezwykle intensywny okres. Wraz z moimi trenerami bardzo mocny pracowaliśmy na ten sukces. Momentami miałem nawet dość - zaznaczył paralimpijczyk.

ZOBACZ TAKŻE: Stracił złoty medal igrzysk! Dwa poważne wykroczenia

Niestety nasz zawodnik nie mógł w pełni cieszyć się swoim sukcesem. Od roku zmaga się bowiem z chorobą nowotworową przewodów żółciowych wewnątrzwątrobowych. Obecnie Dabrowski jest w trakcie chemioterapii. Leczenie jest jednak bardzo drogie. Dodatkowo w celu zwiększenia skuteczności leczenia zaproponowano mu dodatkowe zastosowanie immunoterapii i podania nowoczesnego leku, który nie jest refundowany. Koszt jednorazowego podania medykamentu wynosi 11 350 zł.

Nasz sportowiec na dalsze leczenie potrzebuje minimum 650 tysięcy złotych. Na pokrycie kosztownego leczenia powstała specjalna zbiórka. We wtorek przed południem poinformowano, że osiągnięto już pełną kwotę. Szczytny cel wsparło niemal 7700 osób. Dąbrowskiemu w dalszym ciągu można jednak pomagać. Link do zbiórki można znaleźć TUTAJ.

"Właśnie przed chwilą zbiórka Michała Dąbrowskiego, naszego srebrnego medalisty z #Paris2024, przekroczyła 850 tys. zł, czyli dokładnie tyle, ile potrzebuje, by kontynuować swoją walkę z chorobą! To wsparcie daje Michałowi szansę na dalsze leczenie. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego sukcesu" - napisano na oficjalnym profilu Polskiego Komitetu Paralimpijskiego.

- Widziałem jakie kwoty zostały wpłacone. Zaskoczyło mnie, że ta zbiórka tak ruszyła. Nie rozumiem tego, jak to się stało, ale bardzo dziękuję jeszcze raz wszystkim - powiedział Dąbrowski.

KP, PAP