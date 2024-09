Fręch w ostatnich tygodniach prezentowała zmienną formę. Wystąpiła w kilku turniejach, w tym w US Open, gdzie odpadła już w pierwszej rundzie po przegranej z Greet Minnen 5:7, 5:7. Wcześniej, podczas zawodów w Monterrey, dotarła do ćwierćfinału, gdzie, mimo walki, musiała uznać wyższość Emmy Navarro [ 7:6(3), 0:6, 2:6].

Emina Bektas również nie może zaliczyć ostatnich tygodni do udanych. W US Open przegrała w pierwszej rundzie z Simoną Waltert, natomiast w turnieju WTA w kolumbijskiej Barranquilli dotarła do 1/8 finału, gdzie przegrała z Viktorią Hruncakovą 5:7, 6:7(4).

Będzie to pierwszy pojedynek na korcie obu zawodniczek. Zwyciężczyni starcia zmierzy się z wygraną z meczu pomiędzy Niemką Tatjaną Marią a Amerykanką Ashlyn Krueger.

Relacja live i wynik na żywo meczu Magdalena Fręch - Emina Bektas na Polsatsport.pl.

