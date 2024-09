Siatkówka to jeden ze sportów narodowych w Polsce. Dużym zainteresowaniem cieszą się zarówno mecze reprezentacji Polski, jak i PlusLigi. W tej drugiej pada wiele rekordów. Na co dzień oglądamy w niej gwiazdy światowego formatu. Niektóre mecze są bardzo wyrównane, a sety rozgrywane są na przewagi. Sprawdźmy, jaka partia dzierży miano najdłuższej w historii polskiej ligi siatkówki.

Zacięte pojedynki wzbudzają wiele emocji

W siatkówce często oglądamy sety, w których o zwycięstwie decyduje minimalna różnica dwóch punktów. Niektóre z nich rozgrywane są na przewagi. Wzbudzają wielkie emocje kibiców zgromadzonych na trybunach oraz przed telewizorami. Jeden błąd może zaważyć na tym, który z zespołów zgarnie partię, która może okazać się kluczowa w kontekście zwycięstwa w całym spotkaniu. Nic więc dziwnego, że kibice czekają na sety grane na przewagi. Oczywiście im dłużej, tym lepiej.

Ten set trwał blisko godzinę. Absolutny rekord PlusLigi

Ten set nie miał końca. Trwał dwukrotnie dłużej niż statyczna partia w lidze polskiej. Miało to miejsce 28 lutego 2020 roku. Wówczas rozegrano 22. kolejkę PlusLigi. W Radomiu miejscowi Czarni podejmowali Ślepsk Suwałki i wygrali 3:1. Do historii przeszedł drugi set. Trwał on aż 59 minut. Prowadzenie przechodziło z rąk do rąk. Czarni Radom wygrali 44:42, a później sięgnęli po zwycięstwo w całym spotkaniu. To zdecydowanie najdłuższy set w historii PlusLigi. Siatkarze z Radomia i Suwałk pobili rekord z 2018 roku, gdy partia trwała 55 minut. Poprzedni rekord padł w meczu Łuczniczka Bydgoszcz - Espadon Szczecin w 2018 roku. Tam jedna z partii zakończyła się wynikiem 42:40 dla Espadonu.

Najdłuższy set sezonu 2023/2024. Do rekordu niewiele zabrakło

W minionym sezonie PlusLigi również byliśmy świadkami bardzo długiego seta. Do rekordu niewiele brakło. Miało to miejsce w 2. kolejce sezonu 2023/2024. Trefl Gdańsk podejmował u siebie Eneę Czarnych Radom i wygrał 3:1. Arcyciekawa była pierwsza odsłona. Siatkarze grali długo i skończyło się wynikiem 39:37 na korzyść Trefla. Set trwał 43 minuty.

To set z największą liczbą punktów w historii siatkówki

Jak polskie rekordy mają się do światowej siatkówki? Oficjalnie za najdłuższego seta w historii uznaje się partię rozegraną 26 listopada 2013 roku w lidze koreańskiej. Rywalizowały ze sobą KAL Jumbos i Rush & Cash. Trzecia partia była bardzo wyrównana. W niej KAL Jumbos wygrało 56:54. Set trwał 55 minut i uznawany jest za partię z największą liczbą punktów w historii. Czasowo jednak był krótszy od partii rozegranej w meczu Czarni Radom - Ślepsk Suwałki.

Pod względem liczby punktów podium uzupełniają sety z meczów Bre Banco Cuneo - Sisley Treviso 52:54 i AEK Atheny - PAOK Saloniki 52:54. Według legend najdłuższym setem jest jednak mecz z ligi czechosłowackiej z 1979 roku. Miał w nim paść wynik 87:85, jednak brakuje danych, które by to potwierdziły. W spotkaniu tym udział miała wziąć drużyna Triest Baranovice.

Czy nowy rekord PlusLigi padnie w sezonie 2024/2025?

Przed nami kolejna kampania w PlusLidze. Sezon 2024/2025 zapowiada się bardzo ciekawie. To rozgrywki, w których na parkietach zobaczymy m.in. powracającego z Azji Bartosza Kurka oraz debiutującego w polskiej lidze Wilfredo Leona. Oprócz nich w grze będzie wiele gwiazd światowej siatkówki, w tym trzon reprezentacji Polski, która w Paryżu sięgnęła po srebrny medal igrzysk olimpijskich. Spodziewamy się wielu emocji. Czy w tych rozgrywkach padnie nowy rekord PlusLigi w długości rozgrywanego seta? Będzie o to trudno, jednak nie można tego wykluczyć.

Redakcja