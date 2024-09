O tych siatkarskich akcjach mówi się do dziś

TOP 10 w liczbie nagród MVP meczu w historii PlusLigi



Bartosz Kurek to prawdziwa legenda siatkówki w Polsce. Bardzo trudno wybrać najlepsze akcje tego zawodnika, ponieważ w każdym meczu jest ich przynajmniej kilka. Po wielu latach zawodnik ten wraca do PlusLigi, gdzie ponownie będzie reprezentował barwy ZAKSY Kędzierzyn-Koźle. Z pewnością liczy na to, że na przestrzeni całego sezonu zgarnie kilka nagród dla MVP spotkania. Do tej pory w swoim dorobku ma 31 takich trofeów. Dzięki temu plasuje się na ósmym miejscu w historycznym zestawieniu. Do tej pory w polskiej lidze siatkówki rozegrała 283 mecze na przestrzeni 11 sezonów. Czas na więcej.

ZOBACZ TAKŻE: 26-letnia polska siatkarka przerwała karierę! "To dla mnie straszny cios"

Najlepszy siatkarz PlusLigi w sezonie 2010/2011



Najlepszy dotychczasowy okres Bartosza Kurka w PlusLidze to lata 2009-2011. To wtedy trzykrotnie zostawał mistrzem Polski w barwach Skry Bełchatów. W sezonie 2010/2011 był najlepszym siatkarzem całych rozgrywek. Popisywał się fantastycznymi akcjami. To okres, w którym stawał się zawodnikiem kompletnym. Pomimo młodego wieku prowadził Skrę do wielkich sukcesów. To nie tylko krajowe podwórko, ale również podium Ligi Mistrzów. Na zakończenie sezonu Bartosz Kurek zasłużenie zgarnął nagrodę Siatkarz roku podczas gali Siatkarskie Plusy 2010.

Bartosz Kurek w PlusLidze. Tak słynny siatkarz prezentował się w kolejnych sezonach Zobacz galerię

Płomienna przemowa Fornala na igrzyskach olimpijskich



Jaką akcję Tomasza Fornala zapamiętali kibice w całej Polsce? Nie chodzi wcale o spektakularny atak czy heroiczną obronę. W ostatnich miesiącach cała Polska mówiła o płomiennej przemowie Tomasza Fornala podczas przerwy w meczu Polska - USA w półfinale igrzysk olimpijskich. Polacy byli już o włos od odpadnięcia. Polski siatkarz wziął sprawy w swoje ręce i wstrząsnął drużyną. Emocjonująca przemowa poskutkowała, ponieważ biało-czerwoni odwrócili losy meczu i awansowali do wielkiego finału.

MVP PlusLigi w sezonie 2022/2023



Tytuł najlepszego siatkarza PlusLigi na swoim koncie ma też Tomasz Fornal. Przyjmujący poprowadził Jastrzębski Węgiel do mistrzostwa Polski w sezonie 2022/2023. Był to dla niego fantastyczny sezon, w którym budował swoją pozycję. Szybko stał się jednym z najlepszych siatkarzy świata. Z jastrzębianami doszedł też do finału Ligi Mistrzów, gdzie zgarnął srebrny medal. W sezonie 2022/2023 imponował skutecznością w ataku, dobrym przyjęciem, kąśliwą zagrywką i wyczuciem w bloku.

Nic więc dziwnego, że zaczęły zgłaszać się po niego czołowe kluby ligi włoskiej. Polak jednak nic sobie z tego nie robi. Niedawno przedłużył kontrakt z Jastrzębskim Węglem, z którym celuje w trzecie z rzędu mistrzostwo Polski. Nie będzie łatwo, ponieważ stawka jest bardzo wyrównana. Szyki Fornalowi będzie chciał pokrzyżować choćby Bartosz Kurek z ZAKSY.

Czekamy na kolejne pamiętne akcje Fornala i Kurka



W sezonie 2023/2024 dojdzie do ciekawego pojedynku Tomasza Fornala i Bartosza Kurka w PlusLidze. Mecze tych zawodników powinny wzbudzać emocje kibiców w całej Polsce. Czekamy na kolejne spektakularne akcje, o których tygodniami będzie mówiła cała Polska. Czy liderzy poprowadzą swoje drużyny do kolejnego finału PlusLigi? Obaj startują z nieco innej pozycji. Jastrzębski broni tytułu, a ZAKSA w poprzednim sezonie nieoczekiwanie nie weszła nawet do fazy play-off. Jak będzie tym razem? Z pewnością emocji nie zabraknie.

Polsat Sport