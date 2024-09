Plan transmisji 1. kolejki PlusLigi. Kiedy? Gdzie oglądać?

Już 13 września czeka nas kolejny sezon w PlusLidze! W inauguracyjnej kolejce nie będzie brakować arcyciekawie zapowiadających się spotkań, a wydarzeniem będzie debiut Wilfredo Leona w barwach Bogdanki LUK Lublin. Do szlagieru dojdzie w Warszawie, gdzie Projekt zmierzy się z ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle. Z kolei beniaminek z Będzina - Nowak-Mosty MKS zmierzy się w derbach województwa śląskiego z GKS-em Katowice. Wszystkie mecze pierwszej kolejki w Polsacie Sport 1! Zobacz szczegółowy plan transmisji!

Kibice siatkówki w wydaniu ligowym czekali, ale wreszcie doczekali się nowego sezonu - zapowiadającego się jakże interesująco. Warto zaznaczyć, że będzie to wyjątkowy sezon, ponieważ z PlusLigą pożegnają się aż trzy zespoły. Będziemy zatem świadkami zaciętej walki o utrzymanie, ponieważ margines błędów będzie mocno ograniczony.

A kto będzie walczył o uniknięcie degradacji? A kto o czołowe lokaty? O tym przekonamy się w trakcie trwania rundy zasadniczej. Faworytów do medali nie brakuje, a mistrzowskiej korony broni Jastrzębski Węgiel. Prymat w kraju postara się odzyskać ZAKSA, ale i Aluron CMC Warta Zawiercie ma chrapkę na złoto. "Jurajscy Rycerze" w pierwszej kolejce zmierzą się z Bogdanką, o której przed sezonem było bardzo głośno za sprawą spektakularnego transferu Wilfredo Leona. Gwiazda światowej siatkówki zadebiutuje w PlusLidze właśnie w Zawierciu. Nastąpi to już w piątek 13 września.

Dzień później czeka nas wielki hit tej kolejki i konfrontacja Projektu z ZAKSĄ. Warszawianie w poprzednim sezonie sięgnęli po brązowy medal, natomiast ZAKSA nie dostała się nawet do fazy play-off i tym razem postara się wrócić na szczyt.

W PlusLidze pojawią się też nowe drużyny. Jedna z nich to beniaminek z Będzina - Nowak-Mosty MKS, a a drugi z Gorzowa, który zagra na licencji Cuprum Lublin i wystartuje pod nazwą Cuprum Stilon Gorzów.

Inauguracyjna kolejka potrwa aż do wtorku 17 września. Warto zaznaczyć, że wszystkie mecze pokażemy w Polsacie Sport 1 oraz w Polsacie Box Go. Skróty i ekskluzywne materiały z meczów będą tradycyjnie dostępne na Polsatsport.pl. To olbrzymia dawka siatkówki w krajowym wydaniu, która powinna zaspokoić apetyty wszystkich kibiców!

Kiedy i gdzie oglądać PlusLigę? Plan transmisji 1. kolejki PlusLigi:

Piątek - 13 września

Aluron CMC Warta Zawiercie - Bogdanka LUK Lublin (godz. 20:30, Polsat Sport 1)

Sobota - 14 września

Projekt Warszawa - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle (godz. 14:45, Polsat Sport 1)

Cuprum Stilon Gorzów - Trefl Gdańsk (godz. 17:30, Polsat Sport 1)

Barkom Każany Lwów - Jastrzębski Węgiel (godz. 20:30, Polsat Sport 1)

Niedziela - 15 września

Asseco Resovia Rzeszów - PSG Stal Nysa (godz. 14:45, Polsat Sport 1)

Indykpol AZS Olsztyn - PGE GiEK Skra Bełchatów (godz. 17:30, Polsat Sport 1)

GKS Katowice - Nowak-Mosty MKS Będzin (godz. 20:30, Polsat Sport 1)

Wtorek - 17 września

Steam Hemarpol Norwid Częstochowa - Ślepsk Malow Suwałki (godz. 17:30, Polsat Sport 1)