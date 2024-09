Erling Haaland w żałobie. "Gdyby nie on, nie strzeliłbym trzech goli w debiucie"

Na początku roku Erling Haaland przeżył rodzinną tragedię. Dokładnie 10 lutego piłkarzowi Manchesteru City zmarła babcia. Tone Rasdal odeszła w wieku 80 lat.

W środę późnym wieczorem najlepszy strzelec poprzedniego sezonu Premier Leauge, za pośrednictwem Instagrama podzielił się z kibicami kolejną przykrą informacją. W wieku 59 lat zmarł przyjaciel Norwega Ivar Eggja, którego Haaland poznał już jako dziecko.

Przyjaciel Norwega wielokrotnie towarzyszył mu podczas wakacji, przyjeżdżał na mecze Haalanda i wspierał go w trakcie przeprowadzki do Dortmundu, a potem Manchesteru. Informację o śmierci przyjaciela, norweski napastnik opublikował za pośrednictwem Instagrama, dodając do posta kilka wspólnych zdjęć i wymowny opis.

"Byłeś legendą. Nie jestem w stanie opisać słowami tego, ile dla mnie znaczyłeś. Już za Tobą tęsknie i czuje pustkę. Jestem Ci wdzięczny za wszystko. Spoczywaj w pokoju" - napisał Haaland.

W wywiadach norweski napastnik wielokrotnie opowiadał o swojej relacji z Eggją. Po swoim debiucie w barwach Borussii Dortmund Haaland przyznał, że przyjaciel pomógł mu wyposażyć mieszkanie.

- Myślę, że gdybym był zupełnie sam i musiał wybrać mieszkanie oraz kupić meble w IKEI, nie strzeliłbym trzech goli przeciwko Augsburgowi w moim debiucie - opowiadał piłkarz.

Mimo bliskich relacji Eggja nie był spokrewniony z rodziną Haalandów.