Oto najmłodsi debiutanci w historii PlusLigi. Jak potoczyły się ich losy?

Najmłodszy z najmłodszych. W momencie debiutu miał niewiele ponad 15 lat



Do dziś palmę pierwszeństwa w kategorii najmłodszych debiutantów w PlusLidze dzierży Maksymilian Granieczny. Zawodnik ten występuje na pozycji libero. Jego oficjalny debiut w polskiej lidze miał miejsce 1 listopada 2020 roku w meczu Trefl Gdańsk - Jastrzębski Węgiel. Granieczny miał wówczas dokładnie 15 lat i 118 dni. Stał się najmłodszym debiutantem w PlusLidze. Nieco wcześniej, bo 24 września 2020 roku zadebiutował w Lidze Mistrzów w meczu przeciwko Draisma Dynamo Apeldoorn.

Maksymilian Granieczny urodził się 7 lipca 2005 roku. Na swoim koncie ma już m.in. tytuł mistrza Polski oraz srebrny medal Ligi Mistrzów. W 2021 roku sięgnął po brązowy medal mistrzostw Europy do lat 17, będąc najlepszym libero całego turnieju. Gdzie obecnie gra? Od 2023 roku zawodnik ten reprezentuje barwy KGHM Cuprum Lubin, gdzie może liczyć na więcej występów, niż w mistrzowskim Jastrzębskim Węglu. Obecnie uznawany jest za jeden z największych talentów w całej PlusLidze.

Oliwier Winiarski. Czy pójdzie w ślady ojca?



Jednym z najmłodszych zawodników w PlusLidze w ostatnich latach jest też Oliwier Winiarski. To syn utalentowanego siatkarza i wieloletniego kapitana reprezentacji Polski Michała Winiarskiego, który obecnie z sukcesami prowadzi Aluron CMC Wartę Zawiercie. W PlusLidze zadebiutował w sezonie 2023/2024 w wieku 18 lat. Urodzony 28 listopada 2006 roku siatkarz występuje pod okiem swojego ojca. Z pewnością marzy o tym, aby pójść w jego ślady. To on też był najmłodszym zawodnikiem w PlusLidze w sezonie 2023/2024. Nieco starsi od niego byli dwaj inni 18-latkowie: Miłosz Wróbel (Asseco Resovia Rzeszów) i Jakub Potempa (Trefl Gdańsk).

Najmłodszy polski MVP w historii PlusLigi



W historii PlusLigi zapisał się też Artur Szalpuk. W 2013 roku został najmłodszym zawodnikiem, który otrzymał statuetkę dla MVP Spotkania. Był liderem AZS Politechniki Warszawskiej w starciu z Effectorem Kielce. Miało to miejsce w październiku 2013 roku. Wówczas Szalpuk miał 18 lat. Obecnie reprezentuje barwy Projektu Warszawa. Od 2015 roku występuje w kadrze Polski, w której uzbierał już około 100 występów.

Najmłodszy zagraniczny MVP w historii PlusLigi



Choć nie należy do najmłodszych debiutantów w polskiej lidze, to jednak ma na koncie inny rekord. Daniel Chitigoi z Rumunii to najmłodszy zagraniczny zawodnik, który otrzymał nagrodę MVP meczu PlusLigi. Miało to miejsce w lutym 2024 roku, gdy kapitalnie prezentował się w meczu Grupy Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle z Barkomem Każany Lwów. Chitigoi występuje na pozycji przyjmującego i dalej gra w Kędzierzynie-Koźlu. Do Polski trafił z Rapidu Bukareszt.

Czy w tym sezonie możemy spodziewać się kolejnych młodych debiutantów?



Z pewnością tak. Co roku kluby PlusLigi wprowadzają do gry wyróżniających się juniorów. Tak samo powinno być w sezonie 2024/2025. Teraz od młodych siatkarzy zależy to, czy wykorzystają swoją szansę. Na dłużej w PlusLidze z pewnością chcą zadomowić się gracze, którzy mają za sobą debiut. Do młodych talentów zaliczani są też m.in.: Wojciech Więcławski i Michał Grzyb z Trefla Gdańsk, Konrad Szpakowski z Asseco Resovii Rzeszów i Kacper Sienkiewicz z Indykpolu AZS-u Olsztyn. Czy któryś z nich w przyszłości będzie stanowił o sile reprezentacji Polski? Już niedługo się o tym przekonamy. Z pewnością warto śledzić ich poczynania w polskiej lidze siatkówki.

