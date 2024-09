Gwiazda igrzysk olimpijskich i multimedalista. On zadebiutuje w PlusLidze!

To jeden z największych transferów w PlusLidze w ostatnich latach. Do Aluron CMC Warty Zawiercie dołączyła gwiazda światowego formatu. To jeden z najlepszych przyjmujących na świecie i wieloletnia podpora reprezentacji Stanów Zjednoczonych. Poznaj Aarona Russella.

Gwiazda światowej siatkówki wybrała PlusLigę



W sezonie 2024/2025 w siatkarskiej PlusLidze zadebiutuje wielka gwiazda. Jest nią Amerykanin Aaron Russell. Ten urodzony 4 czerwca 1993 roku w Baltimore zawodnik jest podporą reprezentacji Stanów Zjednoczonych. Występuje w niej od 2015 roku. Przez lata z powodzeniem występował na włoskich parkietach, reprezentując barwy czołowych zespołów Serie A: Sir Safety Perugia, Itas Trentino i Gas Sales Piacenza. Ostatnie dwa lata spędził w dalekiej Japonii, gdzie grał dla JT Thunders. Teraz wraca do Europy.



Wielkie wzmocnienie Warty Zawiercie



Aaron Russell podpisał kontrakt z wicemistrzem Polski Aluron CMC Wartą Zawiercie. Bez wątpienia to wielkie wzmocnienie ekipy prowadzonej przez Michała Winiarskiego. To siatkarz ze światowego topu, który wciąż znajduje się w szczycie formy. Do Polski przyjedzie po to, aby jeszcze się rozwinąć, a nie odcinać kupony. Z tym transferem spore nadzieje wiążą nie tylko kibice Jurajskich Rycerzy, ale również postronni obserwatorzy polskiej ligi. Aaron Russell powinien dodać jej kolorytu oraz wzmocnić się stricte siatkarsko. Warcie Zawiercie przyda się to nie tylko na krajowym podwórku, ale również w Lidze Mistrzów, w której będzie występowała w najbliższych miesiącach.

Długa lista sukcesów Aarona Russella



Trudno jednym tchem wymienić listę sukcesów Aarona Russella. To gwiazda igrzysk olimpijskich i multimedalista najważniejszych imprez siatkarskich. Z reprezentacją Stanów Zjednoczonych dwukrotnie stawał na najniższym stopniu podium igrzysk olimpijskich w 2016 i 2024 roku. W Paryżu w półfinale Russell i spółka musieli uznać wyższość Polaków. Do tego ma na koncie triumf w Pucharze Świata, a także m.in. medale mistrzostw świata, Ligi Światowej i Ligi Narodów.

Oczywiście Russell sukcesy odnosił nie tylko w narodowych barwach. Kapitalnie spisywał się we Włoszech. W barwach Itas Trentino został mistrzem Włoch w 2018 roku. W tym samym sezonie wywalczył Klubowe Mistrzostwo Świata, zostając MVP turnieju finałowego. Do tego na swoim koncie ma triumfy w Pucharze Włoch, Superpucharze Włoch i Pucharze CEV oraz medale Ligi Mistrzów. Teraz do swojego dorobku będzie chciał dopisać trofea zdobywane w barwach Warty Zawiercie.

Czy z Russellem w składzie Jurajscy Rycerze powalczą o mistrzostwo?



Przed rokiem Aluron CMC Warta Zawiercie była prawdziwym objawieniem PlusLigi. Podopieczni Michała Winiarskiego spisywali się znakomicie. Zajęli drugie miejsce po rundzie zasadniczej i z dobrej pozycji awansowali do play-offów. Tam pokonali kolejno zespoły Stali Nysa i Projektu Warszawa. Zameldowali się w wielkim finale. Pierwsze spotkanie z Jastrzębskim Węglem przegrali. Na wyjeździe jednak wygrali 3:1 i o losach tytułu decydował trzeci mecz. Ten ponownie padł łupem jastrzębian, którzy obronili mistrzostwo Polski. Zawiercianie zostali wicemistrzami, co jest największym sukcesem w ich dotychczasowej historii.

Czy z Aaronem Russellem Warta Zawiercie powalczy o sprawienie sensacji? Taką bez wątpienia byłby tytuł mistrzowski dla tego klubu. Z niecierpliwością czekamy na rozstrzygnięcia tego sezonu. Stawka wydaje się być wyrównana, a na parkietach zobaczymy wiele gwiazd. Czy wśród nich błyszczał będzie Amerykanin Russell? Z pewnością na to liczą kibice Warty.