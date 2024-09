Choć zarobków najlepszych siatkarzy na świecie nie da się porównywać z tym, ile inkasują piłkarze, to jednak wciąż są to zawrotne kwoty dla przeciętnego zjadacza chleba. Najlepsi z najlepszych mogą liczyć na zarobki w granicach 6 milionów złotych rocznie. W tym gronie są m.in. Wilfredo Leon i Bartosz Kurek. Poznaj najlepiej opłacanych siatkarzy na świecie.

Kto jest najlepiej opłacanym siatkarzem na świecie?

Długo na pierwszym miejscu najlepiej opłacanych siatkarzy świata znajdował się Wilfredo Leon. Reprezentant Polski za rok gry we włoskim Sir Safety Perugia inkasował 1,4 mln dolarów, co dawało nieco ponad 6 milionów złotych. Po przejściu do Bogdanki LUK Lublin zszedł ze swoich oczekiwań. Choć nie jest to oficjalna informacja, to jednak w mediach pojawiają się kwoty w granicach 800-900 tysięcy euro, czyli nieco poniżej miliona dolarów. Wciąż pozostanie w czołówce, jednak straci pierwsze miejsce.

Po przejściu Wilfredo Leona do polskiej ligi najlepiej zarabiającym siatkarzem na świecie powinien zostać Francuz Earvin N’Gapeth. Siatkarz ten występuje w tureckim Halkbanku Ankara, gdzie może liczyć na wypłatę rzędu 1,35 mln dolarów rocznie, czyli blisko 6 milionów złotych. Podium tej klasyfikacji uzupełniał Bartosz Kurek, który za rok gry w japońskim Wolfs Dogs Nagoya inkasował 1,1 mln dolarów, co dawało wówczas blisko 5 milionów złotych. Na ten moment nie są znane zarobki kapitana reprezentacji Polski po podpisaniu kontraktu z ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle.

Kto jeszcze należy do najlepiej opłacanych siatkarzy świata?

Poza czołową trójką stawka jest wyrównana. Jest jeszcze wielu siatkarzy, którzy w przeliczeniu na złotówki za rok gry zarabiają powyżej dwóch milionów. Czołowe miejsca w zestawieniu najlepiej opłacanych graczy zajmują m.in.: Kubańczyk Roberlandy Simon (967 tys. dolarów), Rosjanin Dmitrij Muserski (950 tys. dolarów), Serb Aleksandar Atanasijević (920 tys. dolarów), Niemiec Georg Grozer (870 tys. dolarów), Amerykanin Matthew Anderson (850 tys. dolarów), Rosjanin Maksim Michajłow (714 tys. dolarów) czy Włoch Ivan Zaytsev (620 tys. dolarów).

Kobiety również mogą liczyć na spore wypłaty

Co ciekawe w siatkówce panie również mogą liczyć na spore wypłaty. Chinka Zhu Ting za rok gry we włoskiej Serie A inkasuje aż 1,6 mln dolarów, czyli więcej, niż najlepiej opłacani siatkarze świata. Solidnie wyglądają też zarobki Kim Yeon-koung z Korei Południowej. Ta za rok gry w Incheon Heungkuk Life Pink Spiders inkasuje 800 tysięcy dolarów.

Ile zarabia się w PlusLidze?

Jak prezentują się zarobki w PlusLidze na tle innych lig europejskich? Przyjmuje się, że przeciętne zarobki w polskiej lidze siatkówki to około 15-20 tysięcy euro za miesiąc. Oczywiście są gwiazdy, które inkasują zdecydowanie więcej. Wydaje się, że najlepiej opłacanym siatkarzem w sezonie 2024/2025 będzie Wilfredo Leon. Ten za rok gry w Bogdance LUK Lublin ma inkasować 800-900 tysięcy złotych, co daje około 4,2 mln złotych. Nie znamy zarobków Bartosza Kurka, jednak siatkarz ten również powinien znaleźć się w ligowej czołówce. Obok nich powinien plasować się Tomasz Fornal, które zarobki również są owiane tajemnicą.

Na pieniądze nie mogą też narzekać inne gwiazdy PlusLigi. Zarobki Mateusza Bieńka to około 1,6 mln złotych a Bartosza Kwolka to około 1,5 mln złotych. Spodziewamy się, że nie mniej powinien dostać nowy nabytek Warty Zawiercie Aaron Russell. Kwoty te robią wrażenie. Trudno jednak je porównywać z tym, ile zarabia się w piłce nożnej. Najlepsi siatkarze świata zarabiają rocznie mniej, niż topowi piłkarze miesięcznie. Wpływa na to popularność danej dyscypliny sportu oraz to, ile pieniędzy lokują w niej sponsorzy. Mimo tego najlepsi siatkarze świata nie powinni narzekać.

Polsat Sport