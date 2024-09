"To coś więcej niż liczba – to dowód naszej wspólnej pasji, zapału oraz miłość do tego sportu i nie tylko" - napisał w poście opublikowanym na Instagramie, Facebooku i chińskiej platformie Kuaishou.

W ostatnim czasie na jego kanale na YouTube trwało już odliczanie zatytułowane: "Droga do miliarda". W piątek w nocy czasu europejskiego licznik wskazał jednak 1 000 167 200 obserwujących i... rośnie. "Najlepsze dopiero przed nami" - skomentował 39-letni piłkarz saudyjskiego Al-Nassr.

Pięciokrotnie wybierany najlepszym piłkarzem roku na świecie Ronaldo ma też zdecydowanie największą liczbę fanów na Instagramie - 638 mln.

"Z ulic Madery na największe sceny świata. (...) Ta podróż jest naszą wspólną podróżą i tym, co nas łączy. Pokazuje, że nie ma ograniczeń w tym, co można osiągnąć" - dodał.

Ronaldo niedawno uzyskał gola numer 900 w karierze. Jego celem jest 1000 trafień. W portugalskiej drużynie narodowej rozegrał 212 meczów, a nie ukrywa, że marzy o 250, i strzelił 132 bramki.

