Trefl zamknął kadrę. Reprezentant kraju ostatnim transferem

W składzie Trefla było do tej pory trzech przyjmujących: Jakub Czerwiński, Piotr Orczyk i Rafał Sobański. Mierzący 196 cm wzrostu Jorna, który przyjechał do Gdańska na początku września i wystąpił w turnieju Giganci Siatkówki w Twardogórze, wypełnił limit zawodników na tej pozycji i zamknął skład gdańskiej drużyny.

„Przez okres przygotowań monitorowaliśmy rynek transferowy pod kątem naszych możliwości, a odpowiednim do naszych potrzeb zawodnikiem okazał się Jorna. Zaprosiliśmy go do Gdańska do wspólnych treningów i wzajemnej oceny, czy nasza współpraca to dobry pomysł” – wyjaśnił na oficjalnej klubowej stronie trener gdańszczan Mariusz Sordyl.

ZOBACZ TAKŻE: Prezes Jastrzębskiego Węgla wskazuje na niego. To będzie odkrycie PlusLigi

55-letni szkoleniowiec zdradził, że reprezentant Holandii wprowadza dużo spokoju w strefie defensywnej, popisuje się również mądrymi rozwiązaniami w elementach ofensywnych.

„Co istotne, to chłopak z dużym charakterem do pracy i świetnie funkcjonujący w grupie. Dlatego z nami zostaje, z czego bardzo się cieszymy” - podsumował.

Na inaugurację PlusLigi siatkarze Trefla w sobotę o godz. 17.30 zmierzą się w Gorzowie Wlkp. z Cuprum Stilonem.

KN, PAP