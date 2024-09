Beniaminek z Trójmiasta kiepsko rozpoczął rozgrywki, bowiem w sześciu pierwszych meczach zdobył tylko dwa punkty. W siódmym spotkaniu przed przerwą na reprezentację biało-zieloni pokonali na wyjeździe Górnika 3:2.

„Po tej wygranej nie powiem, że drużyna wygląda zupełnie inaczej niż przed spotkaniem w Zabrzu. Wiemy, że w tym zespole drzemie potencjał i to daje powód do optymizmu przed kolejnym meczem, ale mamy też w głowie, że dawno nie wygraliśmy przed własną publicznością” - powiedział w czwartek na konferencji prasowej w Gdańsku Grabowski.

ZOBACZ TAKŻE: Spór o wielkie pieniądze. Gwiazda na wojennej ścieżce z byłym klubem

43-letni szkoleniowiec przyznał, że wydłużony mikrocykl pozwolił dłużej popracować nad wszystkimi aspektami i ma nadzieję, że efekty tego będą widoczne już w najbliższym meczu. W sobotę o godz. 14.45 lechiści podejmą Radomiaka Radom.

„W poprzednim tygodniu ćwiczyliśmy na bardzo dużej intensywności i objętości, zdecydowanie wyższej niż w ligowych meczach” – zdradził.

Radomiak plasuje się na 14. pozycji w tabeli i ma tylko punkt więcej od gdańszczan.

„Szanujemy tego przeciwnika, bo bez wątpienia jest to bardzo groźna drużyna, zwłaszcza kiedy znajduje się w posiadaniu piłki. Nie będę jednak zakłamywał naszego podejścia, a do tego meczu przygotowujemy się patrząc co najmniej w 80 procentach na siebie, a nie na przeciwnika. Jesteśmy w stanie dyktować warunki gry i to od naszej dyspozycji zależeć będzie końcowy rezultat” – dodał.

W tym spotkaniu dojdzie do konfrontacji drużyn, które legitymują się na razie najgorszymi defensywami w lidze – Radomiak stracił 14, a Lechia 15 goli.

„Kibice mogę oczekiwać wysokiego wyniku, a ja nie mam nic przeciwko temu, abyśmy wygrali 5:4. Oczywiście do straty tyle bramek nie będziemy chcieli dopuścić” – podkreślił Grabowski.

Przed zamknięciem okienka transferowego Lechia nie zdołała nikogo pozyskać (gdańszczanie poszukiwali zwłaszcza napastnika), jednak szkoleniowiec biało-zielonych nie zamierza na to utyskiwać.

„Oczywiście chcielibyśmy mieć jeszcze lepszą kadrę i rywalizację na każdej pozycji, ale nigdy nie narzekałem i nie będę narzekać. Kadrę mamy zamkniętą, skład dobry, a nawet bardzo dobry, który wierzy w swoje umiejętności. Każdy ma jeszcze duże rezerwy, a naszym zadaniem jest wydobyć z tych zawodników jeszcze więcej. Jesteśmy zadowoleni z tego, czym dysponujemy” – zapewnił.

W sobotniej konfrontacji w Lechii nie zagrają Tomasz Wójtowicz, Tomas Bobcek, Louis D’Arrigo oraz Luis Fernandez.

Relacja live i wynik na żywo spotkania Lechia Gdańsk - Radomiak Radom na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 14:45.

PAP