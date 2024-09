Wszystko jasne! W tym klubie Nicola Zalewski zagra w obecnym sezonie

Wygląda na to, że zakończyło się transferowe zamieszanie wokół Nicoli Zalewskiego. Wszystko wskazuje na to, że reprezentant Polski zostanie w swoim aktualnym klubie - Romie.

W trakcie letniego okienka transferowego sporo mówiło się o potencjalnym odejściu Zalewskiego z Romy. Jego usługami zainteresowani byli między innymi szefowie holenderskiego PSV Eindhoven. Jak się jednak okazało, ostatecznie do transferu nie doszło.

Choć okienko transferowe w czołowych europejskich ligach się zakończyło, nadal otwarte jest w Turcji. I właśnie z jednym z tureckich klubów łączonym był w ostatnim czasie Zalewski. Włoskie media rozpisywały się o jego potencjalnym transferze do Galatasaray Stambuł.

Jak donosi Gianluca Di Marzio, ostatecznie do transferu nie dojdzie. Dziennikarz twierdzi, że choć kluby prawdopodobnie osiągnęłyby porozumienie, Zalewski nie był do końca przekonany do tego ruchu i woli zostać w zespole, którego jest wychowankiem.

Zalewski to w ostatnim czasie wyróżniający się piłkarz reprezentacji Polski. W meczu ze Szkocją strzelił gola na wagę zwycięstwa w samej końcówce spotkania.

Galatasaray niedawno zaskoczyło wszystkich niespodziewanym transferem. Na zasadzie rocznego wypożyczenia do tego klubu z Napoli trafił Victor Osimhen.