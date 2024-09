Zabrał głos ws. kontuzji Kurka. Pierwszy raz widział coś takiego

Już w pierwszym secie po jednej z akcji upadł na parkiet trzymając się za twarz. Szybko poprosił o zmianę i udał się z fizjoterapeutą do szatni, mając widoczny problem z okiem. Zawodnik nie wrócił już do gry, jeszcze w trakcie premierowej odsłony opuścił halę i udał się do szpitala na badania. Sztab szkoleniowcy kędzierzynian po zakończeniu meczu jeszcze nie wiedział, co dokładnie dolega Kurkowi.



"Mam nadzieję, że Bartkowi nic nie jest. Życzę mu dużo zdrowia, bo wyglądało to mało przyjemnie. Pierwszy raz widziałem, żeby komuś piłka coś zrobiła z okiem, jeszcze po moim ataku... Mam nadzieję, że nic poważnego się nie stało" - skomentował tę sytuację Artur Szalpuk.

Rywalizacja w tym sezonie zapowiada się bardzo ciekawie.

"Spodziewam się ligi bardzo zaciętej. Jest wiele bardzo dobrych drużyn, grupa sześciu zespołów, które się wyróżniają. Kolejne będą gonić. Spodziewam się ciężkiej przeprawy w każdym meczu" - przyznał Szalpuk.

Warszawianie kolejne spotkanie również rozegrają u siebie - w środę również w hali Torwar zmierzą się z GKS Katowice.

PAP