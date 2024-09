Te kontuzje wyglądały poważnie. Urazy, które wykluczyły z gry gwiazdy PlusLigi

Kontuzje to przekleństwo każdego sportowca. Narażeni są na nie zarówno profesjonaliści, jak i amatorzy. Niestety nie zawsze da się ich uniknąć. Świetnie wiedzą o tym zawodnicy PlusLigi. Siatkarze narażeni są na wiele urazów. Niektóre z nich są bardzo poważne. Jakie groźne kontuzje zdarzały się w ostatnich sezonach?

Złamanie i długa przerwa w grze Jakuba Kochanowskiego



W sezonie 2023/2024 poważnego urazu dłoni nabawił się Jakub Kochanowski z Asseco Resovii Rzeszów. Środkowy reprezentacji Polski złamał palec w spotkaniu wyjazdowym z Treflem Gdańsk. Uraz spowodował dłuższą przerwę w grze.

Kontuzje dłoni należą do najczęstszych u zawodowych siatkarzy. Na szczęście większość z nich nie kończy się tak źle, jak w przypadku Jakuba Kochanowskiego, który może mówić o sporym pechu. Po kilkutygodniowej pauzie zawodnik ten wrócił do gry na wysokim poziomie.

Fatalna kontuzja Bartosza Fijałka w 2023 roku



Poważnej kontuzji w kwietniu 2023 roku doznał wchodzący do zawodowej siatkówki Bartosz Fijałek z BBTS Bielsko-Biała. Zawodnik ten na jednym z treningów swojej drużyny niefortunnie upadł. Diagnoza brzmiała jak wyrok. Zaledwie 19-letni zawodnik całkowicie zerwał więzadło krzyżowe przednie (ACL), doznał zmiażdżenia łąkotki oraz uszkodzenia korzenia w prawym kolanie. Dla młodego libero był to spory cios.

Trzymamy kciuki za to, aby wrócił mocniejszy i za to, żeby w przyszłości omijały już go tak poważne kontuzje.

Joshua Tuaniga uszkodził więzadła stawu łokciowego



Fatalnie wyglądał uraz, którego w sezonie 2022/2023 w meczu PlusLigi nabawił się Amerykanin Joshua Tuaniga. Siatkarz Indykpolu AZS-u Olsztyn bardzo pechowo upadł na parkiet. Wykręcił łokieć i od razu zszedł z boiska. Jeszcze w hali udzielono mu pomocy medycznej. Niestety szczegółowe badania nie dały optymistycznych wieści. Amerykanin musiał przejść operację, ponieważ doznał częściowego uszkodzenia więzadeł stawu łokciowego.

Dla niego był to koniec sezonu 2022/2023, a dla ekipy z Olsztyna spora strata.

Ta kontuzja wykluczyła Boyera z igrzysk olimpijskich



Prawdziwy dramat pod koniec sezonu 2023/2024 przeżył Stephen Boyer. Atakujący Asseco Resovii Rzeszów doznał urazu stawu skokowego w ćwierćfinałowym starciu PlusLigi przeciwko Treflowi Gdańsk. Początkowe prognozy były optymistyczne. Badania jednak były dla Boyera ciosem.

Kontuzja okazała się na tyle poważna, że wykluczyła go z udziału w igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Tam jego koledzy sięgnęli po złoto, a atakujący przechodził rehabilitację. Może mówić o sporym pechu, ponieważ medal był blisko. Kontuzja jednak była zbyt poważna. Na ten sezon Francuz ma być jednak w pełni zdrów.

Pechowy powrót Bartosz Kurka do PlusLigi



Niestety już w pierwszej kolejce sezonu 2024/2025 urazu nabawił się Bartosz Kurek. Po wielu latach gry za granicą zdecydował się na powrót do PlusLigi. Zasilił szeregi ZAKSY Kędzierzyn-Koźle. Zespół ten w pierwszej kolejce nowego sezonu mierzył się na wyjeździe z Projektem Warszawa. Niestety już na początku pierwszego seta kapitan reprezentacji Polski doznał kontuzji. Piłka odbiła się tak niefortunnie, że uderzyła Kurka w okolice oka. Spowodowała kontuzję, która uniemożliwiła mu dalszą grę. To pechowy powrót do PlusLigi. Oby uraz nie okazał się groźny.

To tylko kilka przykładów poważnych kontuzji w PlusLidze w ostatnich sezonach. Było ich jednak znacznie więcej. Na wiele tygodni z gry wypadali też m.in.: Aleksander Śliwka, Metodi Ananiew, Jordan Zaleszczyk, Łukasz Kaczmarek czy Marcin Janusz. Jak będzie w tym sezonie? Oby urazów było jak najmniej.

