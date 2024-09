14. zwycięstwo w sezonie stało się faktem. Niesamowity wyczyn Belga

Trasa wyścigu o długości 222,9 km prowadziła niemal w całości po płaskim terenie, co faworyzowało zawodników specjalizujących się w sprinterskich końcówkach. Pomimo licznych ataków, do mety dotarła około 60-osobowa grupa, która na ostatnich kilometrach walczyła o medale mistrzostw. Najszybszy okazał się reprezentant gospodarzy Merlier, który sięgnął tym samym po 14. zwycięstwo w sezonie.

ZOBACZ TAKŻE: Polska medalistka olimpijska się nie zatrzymuje! Dobry występ na mistrzostwach Europy

W pierwszej grupie dojechało do mety dwóch Polaków. Filip Maciejuk pomagał Aniołkowskiemu w zajęciu dogodnej pozycji do finiszu, ale w ogromnym tłoku lider polskiej ekipy nie był w stanie przedrzeć się do pierwszej linii. Mimo tego włączył się do walki ze światową czołówką sprinterów, zajmując ostatecznie ósme miejsce.

KP, PAP