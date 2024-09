Ostra decyzja piłkarskiego Związku! Reprezentant kraju dożywotnio odsunięty od kadry

Obrońca Sheffield United nie zagrał w ostatnich dwóch meczach Ligi Narodów UEFA przeciwko Holandii i Węgrom, zasłaniając się kontuzją. Na zawodnika, który zagrał w klubie dosłownie kilka dni przed zgrupowaniem i nie uskarżał się wówczas na żadne urazy, spadła fala krytyki, a wśród tych, którzy najdobitniej sugerowali, że 25-latek symuluje, był nawet... ojciec defensora!

ZOBACZ TAKŻE: Piłkarska reprezentacja ma nowego selekcjonera. Czwartego w półtora roku!

Po wrześniowych spotkaniach kadry Anel Ahmedhodżić dolał oliwy do ognia. Najpierw publicznie obraził swojego ojca i - za pośrednictwem mediów - ogłosił, że zrywa z nim kontakt, a następnie poinformował, że z powodu hejtu, który go spotkał, postanawia tymczasowo zawiesić grę w drużynie narodowej.

Kontuzja, która miała wykluczyć piłkarza z występów w Lidze Narodów UEFA, nie przeszkodziła mu jednak w występie w ligowym meczu Sheffield United przeciwko Hull City, który odbył się zaledwie trzy dni po starciu Bośni z Węgrami. Szefowie krajowej federacji nie kryli złości na zachowanie urodzonego w Malmoe defensora i zapowiedzieli, że... nie będzie on już powoływany do kadry!

- Mówimy jasno i jednoznacznie: nasza reprezentacja nie będzie cierpiała przez tych, którzy nie mogą lub po prostu nie chcą dawać z siebie wszystkiego na boisku. Nasz Związek nie będzie "zakładnikiem" tych, którzy przenoszą tę najpiękniejszą z gier z zielonych boisk w stronę błota, plotek i kłamstw. (...) Chcę powiedzieć jasno: nikt, nawet pan Anel Ahmedhodżić, nie będzie wybierał, kiedy i o której godzinie będzie dostępny dla kadry, a kiedy nie. "Tymczasowe zawieszenie gry w reprezentacji", jak określiły to niektóre media, bądź - jak woli pan Ahmedhodżić - "brak dostępności dla kadry w najbliższej przyszłości" nie jest i nie będzie przez nikogo z nas tolerowane. Drużyna narodowa to kult i święty obowiązek, a powołanie do niej zawsze należy stawiać na pierwszym miejscu. To nie ty wybierasz kadrę, to kadra wybiera ciebie! Ktoś, kto kolejny raz wycofuje się z niej z niejasnych powodów, robi coś, co jest niedopuszczalne dla każdego, kto marzy o powołaniu do reprezentacji. Dlatego korzystając z okazji chcemy ogłosić, że jest to definitywny koniec reprezentacyjnej kariery Anela Ahmedhodżicia. Nie tylko na "najbliższą przyszłość", ale i na tę najodleglejszą. Ponowne powołanie go do kadry byłoby, moim zdaniem, ogromną obrazą dla wszystkich, którzy kochają ten kraj i drużynę narodową. Jego działania nie da się wytłumaczyć ani obronić. Obraził wszystkich Bośniaków, dlatego odpowiedź Związku jest jasna i zdecydowana - powiedział dyrektor reprezentacji Bośni Emir Spahić, cytowany przez oficjalną stronę internetową bośniackiej Federacji.

Anel Ahmedhodżić, który w młodości grał w juniorskich reprezentacjach Szwecji, zadebiutował w bośniackiej kadrze w październiku 2020 roku w meczu przeciwko Irlandii Północnej. W barwach "Smoków" rozegrał 24 spotkania, w których strzelił 1 gola.