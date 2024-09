"Upokorzenie mistrza". Pas UFC zmienił właściciela

Problemy Amerykanina zaczęły się już w pierwszej rundzie. Chociaż O’Malley próbował znokautować oponenta już na starcie pojedynku, to Dvalishvili bez większych problemów odpierał ataki przeciwnika, w tym samym czasie cały czas wywierając presję na zawodniku ze Stanów Zjednoczonych.

Kolejna odsłona również należała do Gruzina. Dvalishvili był w stanie obalić adwersarza i zacząć dominować w parterze. Pod koniec rundy doszło do bardzo dziwnej sytuacji. Na kilka sekund przed gongiem gruziński zawodnik wstał, odwrócił się plecami do swojego rywala i zaczął iść w stronę swojego narożnika. To dało okazję Amerykaninowi do wyprowadzenia kilku ciosów, jednak żaden z nich nie spowodował większych obrażeń.

Wydawało się, że trzecia część tego starcia będzie kluczowa. To właśnie wtedy O’Malley zaczął o wiele lepiej prezentować się w oktagonie. Pochodzący ze Stanów Zjednoczonych zawodnik kilka razy trafił rywala mocnymi ciosami. Wydawało się, że Gruzin traci kontrolę nad tą walką. Dvalishvili po chwili udowodnił jednak, że nie ma zamiaru tak łatwo się poddawać.

33-latek w czwartej rundzie szybko sprowadził walkę do parteru i zaczął męczyć rywala bardzo mocnymi ciosami na macie. Mistrz UFC nie był w stanie znaleźć odpowiedzi na bardzo dobrą dyspozycję bardziej doświadczonego zawodnika.

- To jest absolutne upokorzenie mistrza - stwierdził po czwartej rundzie Andrzej Janisz, który komentował galę UFC 306 na antenie Polsatu Sport 1.

Ostatnia część rywalizacji również nie przyniosła niespodzianek. Cały czas lepiej w klatce prezentował się pretendent. Tak samo widzieli to sędziowie punktowi, którzy byli zmuszeni wyłonić zwycięzcę tego pojedynku. Jednogłośną decyzją (49-46, 48-47, 48-47) walkę wygrał Dvalishvili, który tym samym stał się nowym mistrzem UFC w kategorii koguciej.