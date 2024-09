Nie żyje legenda klubu Premier League. Tragiczny finał wypadku w domu

Gary Shaw, legenda Aston Villi, nie żyje. Były piłkarz zmarł w wieku 63 lat w wyniku obrażeń, odniesionych podczas upadku we własnym domu.

Shaw trafił do szpitala 9 września, tuż po tym, jak nieszczęśliwie upadł podczas prac domowych. Ze względu na poważne obrażenia głowy, stan byłego piłkarza od początku określano jako bardzo poważny. 15 września rodzina legendy Aston Villi poinformowała, że stan Shawa - mimo wysiłków lekarzy - pogorszył się. Były napastnik zmarł dzień później, 16 września 2024, w wieku 63 lat.

"Klub Aston Villa FC jest głęboko zszokowany i niezwykle zasmucony informacją, że Gary Shaw, jeden z naszych bohaterów, którzy zdobyli Puchar Europy, nie żyje. Gary był jednym z nas. Był utalentowanym napastnikiem, zachwycającym kibiców swoimi wyczynami strzeleckimi, które pomogły Villi odnieść sukces w latach 80. Odszedł spokojnie w poniedziałek rano, w otoczeniu rodziny, która poprosiła nas o wydanie oświadczenia w jej imieniu" - czytamy w komunikacie klubu.

Gary Shaw były wychowankiem "The Villans". W klubie przeszedł przez wszystkie szczeble juniorskie, a następnie przez wiele lat był czołowym zawodnikiem zespołu, w barwach którego rozegrał 213 meczów i strzelił 79 goli.

Największym sukcesem, zarówno Shawa, jak i Aston Villi, był triumf w Pucharze Europy (poprzednik dzisiejszej Ligi Mistrzów) w sezonie 1981/1982. Angielski zespół sięgnął wówczas po tytuł, pokonując w finale 1:0 Bayern Monachium.

Mimo niewątpliwego talentu, Gary Shaw nie zagrał ani jednego spotkania w pierwszej reprezentacji Anglii. Napastnik był co prawda powołany do szerokiej kadry na mundial w 1982 roku, ale ostatecznie nie znalazł się w 22-osobowej ekipie, która poleciała na mistrzostwa świata. Jego licznik w narodowych barwach zatrzymał się na 7 spotkaniach i 2 golach w reprezentacji Anglii do lat 21.