Raducanu, brytyjska tenisistka, ma za sobą udany sezon, w którym osiągnęła kilka znaczących wyników. W 2024 roku dotarła m.in. do ćwierćfinału turnieju WTA w Eastbourne, czy do półfinału rywalizacji w Nottingham. Podczas US Open niespodziewanie przegrała już w pierwszej rundzie z reprezentantką gospodarzy Sofią Kenin 1:6, 6:3, 4:6.

ZOBACZ TAKŻE: Jest decyzja ws. Świątek. Znamy skład Polek na Billie Jean King Cup Finals

Stearns, amerykańska zawodniczka, również jest w dobrej i równej formie. Na US Open dotarła do trzeciej rundy, gdzie odpadła z Chorwatką Donną Vekic 5:7, 4:6.

W rankingu WTA Brytyjka zajmuje obecnie 70 miejsce, podczas gdy Stearns plasuje się na 48 pozycji. Obie zawodniczki do tej pory tylko raz spotkały się na korcie. Miało to miejsce w 1/8 finału tegorocznego turnieju WTA w Waszyngtonie. Wtedy lepsza okazała się Raducanu, która wygrała w dwóch setach: 7:6(6), 6:2.

Relacja live i wynik na żywo meczu Emma Raducanu - Peyton Stearns na Polsatsport.pl. Początek spotkania o godz. 08:00.