Wyjątkowe wydarzenie w Polsce. Memoriał Kamili Skolimowskiej najlepszy na świecie

– To już pewne. Jesteśmy najlepsi na świecie. Wygrywamy z dwudniową rywalizacją podczas Finałów Diamentowej Ligi. Sytuacja bez precedensu. W zeszłym roku wyprzedziły nas tylko decydujące zawody w Eugene. Teraz to my jesteśmy na szczycie – mówi dyrektor mityngu Piotr Małachowski. Zatem już dziś warto zarezerwować sobie czas na przyszłoroczną Diamentową Ligę w Polsce.

Rekord gonił rekord

Ten rok pokazał – zwłaszcza w liczbach – wielką rangę Memoriału. Według World Athletics 15. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej był najlepszym jednodniowym mityngiem lekkoatletycznym w historii! Na Stadionie Śląskim padło w sumie 30 różnych rekordów, w tym dwa rekordy świata i 11 najlepszych rezultatów mityngu.

– Tegoroczne rekordy Armanda i Jakoba to dwa z trzech rekordów globu w historii Stadionu Śląskiego. Wcześniej w 1969 roku Nadieżda Cziżowa pchnęła kulą 20,09 m. To też tyle rekordów, ile padło w konkurencjach indywidualnych na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu, ale tam rywalizowano 11 dni – zauważa Marek Plawgo, dyrektor ds. komunikacji mityngu.

Rekordowo było także na trybunach. 42 357 kibiców - to najlepszy od lat wynik królowej sportu w Polsce. Statystyki przedstawione po wydarzeniu przez World Athletics mówią jasno: Memoriał Kamili Skolimowskiej to lekkoatletyczna Liga Mistrzów.

– Wynik Memoriału przedstawiony przez World Athletics – 97 178 punktów – to najlepszy rezultat jednodniowego wydarzenia na świecie. Drugi w tym zestawieniu mityng w Brukseli – dwudniowe finały naszpikowane gwiazdami w każdej konkurencji – zebrały prawie 150 punktów mniej – przedstawia dane Plawgo.

Ranking to suma dwóch składowych: uzyskiwanych rezultatów oraz obsady (miejsc w rankingu World Athletics startujących zawodników, startujących medalistów olimpijskich, rekordzistów świata itd.).

W 2022 roku, gdy Diamentowa Liga debiutowała w Polsce, Memoriał Kamy zajął w światowym rankingu mityngów szóste miejsce. Przed rokiem był drugi, choć przegrał wyłącznie z dwudniowym finałem cyklu w USA.

Ostatni akt dokonany

Teraz nawet ta impreza – dwudniowe finały pełne gwiazd – nie wypadła lepiej od Diamentowej Ligi na Śląskim. Choć wyniki też mogły zachwycić. Diament za pchnięcie kulą mężczyzn powędrował w ręce Leonardo Fabbriego. Włoch wynikiem 22,98 m poprawił rekord kraju, ustanowił rekord mityngu i pokonał Ryana Crousera. Miano najszybszych powędrowało do Julien Alfred (10.88), a także Ackeema Blake’a (9.93). Swoje zgarnęli także zwycięzcy ze Stadionu Śląskiego. Diamenty wywalczyli: Armand Duplantis (6,11 m, co jest nowym rekordem mityngu w Brukseli), Jakob Ingebrigtsen, Marileidy Paulino, Femke Bol oraz Gianmarco Tamberi. Wszyscy najpierw triumfowali w Memoriale Kamili Skolimowskiej, by później wygrać cały tegoroczny cykl.

Wiemy już coraz więcej. Wszyscy na Śląski

Koniec sezonu najlepszych mityngów świata ma tylko jedną zaletę. Można skupić się na przyszłości, a ta może być po raz kolejny dla Memoriału Kamili Skolimowskiej historyczna. Na pewno zmieni się data. Sobota, 16 sierpnia 2025 roku. To już można zapisywać w kalendarzu.

– Jeszcze przed Mistrzostwami Świata w Tokio, które odbędą się od 13 do 21 września 2025, zobaczymy plejadę gwiazd na Śląskim. I będzie to dla nich jedna z ostatnich okazji do szlifowania formy przed imprezą mistrzowską. Z kolei dla kibiców sobotni termin oznacza, że kibicowanie lekkoatletom połączyć można ze aktywnym długim weekendem i zwiedzaniem Śląska – podpowiada Małachowski – Możemy też już zdradzić, że w przyszłym roku będziemy mieli nasze koronne konkurencje – bieg na 100 metrów kobiet dla Ewy Swobody, bieg na 400 metrów kobiet dla Natalii Kaczmarek i oczywiście skok o tyczce mężczyzn z myślą o Armandzie Duplantisie. Mamy nadzieję, że MVP tegorocznego memoriału zawita do Polski także za rok, jego potwierdzenie jest dla nas kluczowe – dodaje Małachowski.

Informacja prasowa