Siatkarski mistrz Europy dotrzymał słowa. Wrócił do klubu, którego jest wychowankiem

Nikola Peković, siatkarski mistrz Europy z 2019 roku, dotrzymał obietnicy, danej niegdyś klubowi, którego jest wychowankiem i po 10 latach wrócił do ekipy Mladego Radnika Pożarevac.

34-letni libero zadebiutował w Mladim Radniku jako 17-latek i grał w nim przez kolejne 7 lat. W 2014 roku siatkarz postanowił zrobić krok do przodu w swojej karierze i opuścił rodzinne miasto, by grać w Vojvodinie Nowy Sad. Peković obiecał wówczas działaczom, że kiedyś wróci do drużyny, której jest wychowankiem.

Zawodnik dotrzymał słowa. Mladi Radnik Pożarevac poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych, że Nikola Peković po 10 latach wrócił do domu!

"Nikola Peković wraca w rodzinne strony. Peka, reprezentant Serbii, podpisał właśnie umowę z klubem! Witamy w domu" - czytamy w komunikacie Mladego Radnika.

Doświadczony libero - poza ekipą z Pożarevaca i Vojvodiną (z którą zdobył dwa mistrzostwa i Superpuchar Serbii) - grał również w Partizanie Belgrad, rumuńskim SCM Zalau, Ribnicy Kraljevo i VfB Friedrichshafen. Z tym ostatnim klubem sięgnął po trzy wicemistrzostwa i Puchar Niemiec.

Z reprezentacją Serbii "Peka" zdobył mistrzostwo Europy w 2019 roku, a w trzy lata później był najlepszym libero Memoriału Huberta Jerzego Wagnera.