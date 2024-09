Znamy gospodarzy siatkarskich mistrzostw świata 2025

W młodszej kategorii wiekowej (do lat 19) najbliższe mistrzostwa świata kobiet zorganizują wspólnie Serbia i Chorwacja, a zmagania odbędą się w dniach 7-20 lipca 2025. Zagrają w nich aż 24 drużyny, wśród których nie zabraknie oczywiście reprezentantek Polski, czwartej drużyny niedawnych mistrzostw Europy. Mężczyźni o miano najlepszej na świecie drużyny do lat 19 powalczą zaś w dniach 21 lipca - 3 sierpnia w Uzbekistanie. W turnieju zobaczymy również Polaków, brązowych medalistów ostatnich mistrzostw Starego Kontynentu.

Mistrzostwa świata do lat 21 zorganizują z kolei Indonezja (wśród kobiet) i Chiny (wśród mężczyzn). Zmagania pań odbędą się w dniach 4-17 sierpnia, zaś panów - od 18 do 31 sierpnia 2025. Jeżeli chodzi o nasze reprezentacje, to w tej kategorii wiekowej zobaczymy podopieczne Miłosza Majki, które zakończyły mistrzostwa Europy tuż za podium. Panowie niestety nie zdołali zakwalifikować się do mistrzostw przez Euro U-20, ale nadal mogą pojechać do Chin z rankingu. Na czempionat dostaną się bowiem dwa najwyżej sklasyfikowane zespoły w rankingu FIVB U21, które nie będą miały awansu.

Wcześniej FIVB ogłosiła, że w przyszłym roku seniorskie mistrzostwa świata siatkarzy odbędą się na Filipinach, a siatkarek - w Tajlandii.