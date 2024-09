Dieta Wilfredo Leona. Tak je najlepszy siatkarz na świecie

Od wielu lat Wilfredo Leon należy do grona najlepszych siatkarzy na świecie. Doskonale spisuje się zarówno w rozgrywkach klubowych, jak i reprezentacyjnych. Z pewnością pomaga mu w tym starannie przygotowana dieta. Dowiedz się, co je jeden z najlepszych siatkarzy świata.

Dlaczego dieta w sporcie jest tak ważna?



Bez dwóch zdań odpowiednia dieta to jeden z kluczowych czynników, który pomaga osiągać sukcesy sportowe. Powinna być odpowiednio zbilansowana. Wszystko po to, aby organizmowi dostarczyć niezbędnych składników odżywczych i zaspokoić jego zapotrzebowanie energetyczno-odżywcze.

Dietę należy dostosować do skali wysiłku fizycznego, rodzaju uprawianego sportu oraz predyspozycji organizmu. Dzięki temu łatwiej utrzymać odpowiednią dyspozycję fizyczną. Nie bez znaczenia jest również fakt, że dobra dieta redukuje ryzyko urazów mięśniowych i wielu innych kontuzji. Nie warto więc tego bagatelizować. Świetnie zdaje sobie z tego sprawę Wilfredo Leon.

Melon, jajecznica i pieczywo, czyli śniadanie Wilfredo Leona



Kilka lat temu w jednym z wywiadów telewizyjnych Wilfredo Leon zdradził tajniki swoich śniadań. Co na pierwszy posiłek dnia jadł jeden z najlepszych siatkarzy w 2019 roku? Nie mogło zabraknąć owoców. Wśród nich był melon, który należy do jednych z ulubionych owoców Wilfredo Leona. Do tego dobrej jakości pieczywo i pyszna polska jajecznica. Tak Leon rozpoczynał dzień w 2019 roku, a następnie prowadził reprezentację Polski do zwycięstw na arenie międzynarodowej.

Przed igrzyskami olimpijskimi odstawił alkohol i słodycze



Wilfredo Leon to doświadczony i świadomy swojego zdrowia siatkarza. Jego dotychczasowa kariera naznaczona jest przez urazy. Nic więc dziwnego, że zwraca baczną uwagę na to, co ląduje w jego żołądku. Przed igrzyskami olimpijskimi w Paryżu nasz reprezentant całkowicie odstawił alkohol i słodycze.

Po zdobyciu wicemistrzostwa olimpijskiego zdradził, że medal świętował odrobiną alkoholu, a w trakcie relaksu mógł sobie pozwolić na trochę słodyczy. Obecnie jednak wchodzi w kolejny sezon, w którym zadebiutuje w PlusLidze. Spodziewamy się tego, że jego dieta ponownie będzie rygorystyczna i wolna od alkoholu oraz słodkości. Wszystko po to, aby na parkiecie prezentować mistrzowską formę.

Co jedzą najlepsi sportowcy świata?



Najlepsi sportowcy świata przykładają baczną wagę do tego, co ląduje na ich talerzach. Wilfredo Leon nie jest tutaj wyjątkiem. Przede wszystkim ich dieta jest wolna od przetworzonych produktów oraz używek. Wilfredo Leon i jego koledzy zwracają uwagę na to, aby spożywać produkty bogate w naturalne antyoksydanty, w tym m.in. witaminy C, E i A. Dieta bogata jest w świeże warzywa i owoce, chude mięso, ryby oraz wysokiej jakości nabiał.

Bardzo ważne jest uzupełnianie witamin z grupy B oraz takich składników jak: żelazo, cynk, miedź, sód, potas, magnez i wapń. Oczywiście w diecie nie może zabraknąć białek budujących mięśnie, tłuszczów wspierających produkcję hormonów oraz energetycznych węglowodanów.

Czy dieta pomoże mu w odnoszeniu sukcesów z LUK Bogdanką Lublin?



Z pewnością liczą na to kibice LUK Bogdanki Lublin. Wilfredo Leon debiutuje w PlusLidze i związał się z tym klubem. To, co na co dzień je, również będzie miało przełożenie na jego formę i skuteczność na boisku. Czy starannie skomponowana i przestrzegana dieta pomoże Leonowi w poprowadzeniu lublinian do historycznych wyników? Przekonamy się już w najbliższych miesiącach. Wilfredo Leon je jak mistrz i gra jak mistrz.

