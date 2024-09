Forma Coco Gauff w ostatnim czasie pozostawiała wiele do życzenia. Amerykanka szybko odpadała z kolejnych turniejów, co poskutkowało spadkiem o kilka pozycji w rankingu WTA. 20-latka postanowiła podjąć zdecydowane kroki. Jednym z nich jest zakończenie współpracy z trenerem Bradem Gilbertem.

Po raz ostatni Gauff z dobrej strony zaprezentowała się podczas ostatniego French Open, kiedy to dotarła do półfinału. Dalsza część sezonu nie układała się po myśli urodzonej na Florydzie zawodniczki. W turniejach rangi WTA docierała najdalej do 1/8 finału. Zawiodła również na igrzyskach olimpijskich. Udział w zmaganiach w Paryżu zakończyła na trzeciej rundzie. Ostatnio Gauff rywalizowała w US Open, a zatem turnieju, który wygrała rok temu. Tym razem odpadła w 1/8 finału po porażce z Emmą Navarro.

Jeszcze w czerwcu Amerykanka była wiceliderką rankingu WTA. 20-latkę wyprzedzała tylko Iga Świątek. W ciągu kilku miesięcy Gauff przesunęła się w dół aż o cztery lokaty i aktualnie jest szóstą rakietą świata. Seria gorszych występów sprawiła, że tenisistka zdecydowała się na zmiany w sztabie szkoleniowym.

O prawdopodobnym odejściu Gilberta mówiło się już od dwóch tygodni. Teraz otrzymaliśmy potwierdzenie. Trener podziękował za współpracę z zawodniczką za pośrednictwem wpisu na platformie X.

"Dziękuję Coco Gauff i całemu zespołowi za niesamowity 2023 rok i 14-miesięczną współpracę. Coco, masz 20 lat, twoja przyszłość jest fenomenalna i życzę ci samych sukcesów, które przed tobą. Nie mogę się doczekać nowego rozdziału w mojej karierze trenerskiej" - napisał szkoleniowiec.

Gilbert to były tenisista. Jednym z jego największych osiągnięć zawodniczych jest wywalczenie brązowego medalu w grze pojedynczej na igrzyskach olimpijskich w Seulu w 1988 roku. Łącznie wygrał 20 turniejów rangi ATP, ale nigdy nie dotarł choćby do półfinału zmagań wielkoszlemowych. Najwyżej w światowym rankingu plasował się na czwartej lokacie.

Po zakończeniu kariery został komentatorem i trenerem tenisa. Prowadził m.in. Andre Agassiego, Andy''ego Roddicka czy Andy'ego Murraya. Niewykluczone, że wkrótce poznamy kolejnego podopiecznego lub podopieczną w bogatej przygodzie trenerskiej Gilberta.