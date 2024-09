Legendarny trener kończy karierę! Teraz czas na Polskę i nową rolę

50-letni Stoeckl to legendarny trener w skokach narciarskich. Pod jego wodzą Norwegia doświadczyła wielu spektakularnych sukcesów. Wielu zawodników seryjnie sięgało po medale najważniejszych imprez, natomiast reprezentacja regularnie wygrywała w klasyfikacji generalnej Pucharu Narodów oraz zdobyła olimpijskie złoto w 2018 roku.

Austriak pracował w reprezentacji Norwegii w latach 2011-2024. Wcześniej był związany ze swoją rodzimą federacją. Teraz nadszedł czas na zmiany. Stoeckl nie tylko zmienił otoczenie, ale i funkcję. Nie zamierza już dłużej trenować zawodników, o czym przyznał w rozmowie z norweskim "Dagbladet".

- Byłem już długo trenerem. Pracowałem w tym zawodzie 30 lat. Myślę, że to już koniec. Przynajmniej jako trener reprezentacji. Może się jednak zdarzyć, że w pewnym momencie zacznę trenować dzieci - zaznaczył.

Praca Stoeckla w Polsce ma przynieść wymierne skutki w dalszej perspektywie. Austriak będzie odpowiedzialny za stworzenie modelu szkolenia i wypełnienie luki pokoleniowej po takich zawodnikach jak Kamil Stoch, Piotr Żyła i Dawid Kubacki. Do tego ma odciążyć od wielu obowiązków prezesa PZN, Adama Małysza.

- Chcemy stworzyć w Polsce swój własny system i po to został ściągnięty też Alex. Jest bardzo zaangażowany w to, co robi. Przygląda się na razie temu wszystkiemu, jak to u nas wygląda. Ma z tego wyciągnąć wnioski i przedstawić swoje pomysły. Wierzę w jego możliwości. On ciągle coś notuje. Spotyka się z trenerami i zawodnikami. Potem mamy z nim rozmowy i on nam mówi, co dobrze działa, a co nie. Powoli bierze na siebie większość roboty, która spadała na mnie. Mam tu na myśli te obowiązki organizacyjne i menedżerskie. On się tego jednak nie boi - rzekł Małysz w rozmowie z "Interią Sport".