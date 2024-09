Ważny apel Świątek, chodzi o powodzian. "Nie jesteście sami"

Podczas gdy południe Polski walczy z niszczycielską falą powodziową, nie ustają głosy i apele nawołujące do pomocy osobom poszkodowanym klęską żywiołową. Za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych do wsparcia naszych rodaków zachęciła również Iga Świątek.

Południe Polski wciąż walczy z niszczycielską falą powodzi spowodowanej przez niż genueński. Już teraz wiadomo, że straty związane z infrastrukturą liczone będą w miliardach złotych. Część naszych rodaków straciła dobytek życia, dlatego tak ważna jest doraźna pomoc tym, którym wielka fala zabrała praktycznie wszystko.

W tym trudnym czasie niezwykle ważny jest głos osób popularnych i posiadających duże zasięgi w mediach społecznościowych. Do wsparcia dla powodzian zachęcają celebryci, artyści czy sportowcy. W ostatnich godzinach z apelem wystąpiła również Iga Świątek. Liderka rankingu za pośrednictwem Instagrama zachęciła do wpłacania pieniędzy na zweryfikowane zbiórki finansowe lub rzeczowe.

"To, co możemy zrobić, żeby pomóc, nie będąc na miejscu powodzi, to między innymi na miarę swoich możliwości włączyć się w zweryfikowane zbiórki finansowe lub rzeczowe. Myślami ze wszystkimi osobami dotkniętymi powodzią. I służbami oraz organizacjami, które niosą pomoc. Nie jesteście sami" - napisała w poście Świątek.

To nie pierwsza tego typu akcja ze strony Polki. Nie tak dawno nasza zawodniczka wielokrotnie wspierała walczących z agresją rosyjską Ukraińców.

