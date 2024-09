Raducanu miała ogromne problemy z awansem do drugiej rundy. W pierwszym meczu mierzyła się z Peyton Stearns. Oba sety kończyły się tie-breakiemi, a w nich po zaciekłej walce triumfowała 22-letnia Brytyjka.

Yuan również męczyła się w swoim spotkaniu. By wygrać ze 101. w światowym rankingu Eleną Gabrielą Ruse, potrzebowała trzech setów. Chinka przegrała pierwszą partię, ale zaliczyła świetny powrót, ostatecznie triumfując 4:6, 6:2, 6:2.

Z udziału w rozgrywkach w Seulu wycofała się Iga Świątek. Polka wyjaśniła, że nie czuje, by jej forma wróciła do normy po zakończonym niedawno US Open.

Relacja live i wynik na żywo meczu Emma Raducanu - Yue Yuan na Polsatsport.pl.