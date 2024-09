Klub Polaka o krok bliżej Ligi Mistrzów. Pewne zwycięstwo

Polski atakujący po poprzednim sezonie przeniósł się z PGE GiEK Skry Bełchatów do mistrzów Austrii, a w środę był ważnym zawodnikiem swojej drużyny, która rozbiła w trzech setach węgierski zespół Fino Kaposvar SE.

Goście dominowali od początku do końca meczu. W dwóch pierwszych setach mistrzowie Austrii pozwolili rywalom na zdobycie zaledwie 31 punktów. Partie wygrane kolejno do 15 i do 16 sprawiły, że w trzeciej odsłonie przyjezdni mieli kilka momentów dekoncentracji. Ostatecznie po wyrównanej batalii dopięli swego. Wygrali seta do 24 i przed rewanżem mogą być już prawie pewni awansu do II rundy eliminacji. Przypomnijmy, że o dwa miejsca premiowane grą w siatkarskiej Lidze Mistrzów walczy obecnie osiem drużyn. Rozgrywki przebiegają w systemie mecz-rewanż.



W pozostałych trzech meczach żaden z zespołów nie był w stanie wypracować sobie takiej przewagi, jak ekipa Kupki. Budvanska Rivijera przegrała 1:3 na własnym obiekcie z HAOK-iem Mladost. Z kolei łotewski Jekabpils, mimo wysokiej porażki 25:16 w pierwszym secie ze szwajcarską ekipą Schonenwerd, próbował wrócić do meczu. Gospodarze wygrali drugiego seta, ale radość kibiców nie trwała długo. Dwie kolejne odsłony gładko wygrali goście i to oni są bliżej awansu do II rundy eliminacji.

Z roli faworyta wywiązał się hiszpański zespół Guagas. Ekipa z Las Palmas ograła 3:1 portugalską Benfikę, ale jeden wyrwany set na wyjeździe nie przekreśla szans Portugalczyków na awans do kolejnej rundy.