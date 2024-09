Simeone ocenił nową LM. Prosto z mostu. "Format wymusza"

W stolicy Hiszpanii prowadzenie gościom już w czwartej minucie dał Słoweniec Benjamin Sesko, a w 28. wyrównał Antoine Griezmann. Po zagraniu Francuza w ostatniej minucie regulaminowego czasu gry Gimenez zapewnił Atletico wygraną.

W inauguracyjnej serii tylko trzy z 18 spotkań zakończyły się remisami. W nowej formule, która obowiązuje od tego sezonu, każdy z 36 uczestników fazy ligowej rozgrywa po osiem meczów, których wyniki zaliczane są do jednej tabeli. Na tej podstawie osiem najlepszych zespołów awansuje bezpośrednio do 1/8 finału, a kolejnych 16 powalczy o to prawo w pucharowym dwumeczu.

- Ten nowy format zmusza do gry o zwycięstwo, do wygrania. Remis niewiele daje. Oczywiście, są mecze, które się nie układają i jeden punkt to wszystko, co można z nich wyciągnąć, ale generalnie trzeba spróbować sięgnąć po pełną pulę - powiedział Simeone.

Jak ocenił, jego drużyna kontrolowała 80 procent spotkania z niemieckim rywalem, ale to nie znaczy, że musiała wygrać.

- Poprzeczka była zawieszona wysoko. Po remisie też bym nie płakał, ale zwycięstwo na otwarcie daje pełną satysfakcję - dodał argentyński szkoleniowiec.

Atletico, które pozostaje niepokonane w tym sezonie we wszystkich rozgrywkach, w następnej kolejce Champions League zagra w Lizbonie z Benficą.

- Czeka nas następna bitwa – podsumował Simeone.