Miedź zajmuje siódme miejsce w tabeli Betclic 1 Ligi z 16 punktami na koncie. W ostatniej kolejce drużyna z Legnicy wybrała się do Łęcznej, aby zagrać z miejscowym Górnikiem. "Miedzianka" wygrała 2:1, dzięki dwóm bramkom zdobytym przez 25-letniego napastnika Kamila Antonika w pierwszej połowie spotkania. Było to ważne zwycięstwo, które pozwoliło drużynie utrzymać się w górnej części tabeli i zbliżyć do czołówki.

Ich rywale zajmują ósmą pozycję z dorobkiem 13 punktów. Mimo słabszego początku sezonu, podopieczni Dawida Szulczka są w trakcie serii dwóch zwycięstw z rzędu. W ostatnim spotkaniu pokonali na wyjeździe GKS Tychy 1:0 po bramce Łukasza Monety. Kibice liczą, że zespół utrzyma dobrą formę i będzie kontynuować świetną passę w nadchodzących meczach.

Relacja live i wynik na żywo meczu Miedź Legnica - Ruch Chorzów od godz. 12:30 na Polsatsport.pl.

ŁO