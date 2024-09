"Ponad 90 procent dzieci deklaruje brak aktywności fizycznej"

– Badania pokazują, że ponad dziewięćdziesiąt procent dzieci deklaruje brak aktywności fizycznej. To bardzo ważne, by zachęcać dzieci do aktywności i budować u nich przekonanie, że ta aktywność jest ważna – mówi Otylia Jędrzejczak. W niedzielę w Sanoku na Podkarpaciu odbyła się kolejna tegoroczna edycja akcji Otylia Swim Tour, czyli warsztatów dla młodych adeptów pływania i ich rodziców.

W zajęciach udział wzięło blisko sto pięćdziesiąt dzieci, które ćwiczyły pod okiem wykwalifikowanych trenerów pływania w wodzie oraz z trenerami przygotowania motorycznego w sali gimnastycznej. Fundacja Otylii Jędrzejczak przygotowała również zajęcia dla rodziców w formie wykładów psychologa sportowego oraz dietetyka.

– Dla mnie, gdy powstawał projekt Otylia Swim Tour, najważniejszym elementem było to, by warunkiem udziału dziecka był warunek udziału minimum jednego jego opiekuna prawnego. Rozwój dzieci pod względem aktywności fizycznej nigdy nie odbędzie się bez pomocy rodzica. Cieszę się, że rodzice chętnie biorą udział w wykładach i zdobywają niezbędną wiedzę – mówi Otylia Jędrzejczak.

Fundacja najlepszej zawodniczki w historii polskiego pływania od wielu lat często realizuje swoje akcje w Sanoku, niezwykłym pod kątem usportowienia dzieci. – Mamy najlepsze wyniki w sporcie w województwie podkarpackim, jeśli chodzi o dzieci ze szkół podstawowych. Do tego przeznaczamy najwięcej środków w Polsce w przeliczeniu na jednego mieszkańca na infrastrukturę sportową. To jest naprawdę bardzo duża kwota, bo na same ośrodki przeznaczamy siedemnaście i pół miliona złotych. Na terenie miasta działa ponad sześćdziesiąt stowarzyszeń i klubów sportowych i ponad dwa i pół tysiąca dzieci uprawiających sport. To wszystko wpisuje się w całokształt naszego programu rozwoju młodzieży i dzieci w Sanoku – mówi burmistrz miasta Tomasz Matuszewski.

– Bardzo się cieszę, że miasto Sanok ufa nam i zaprasza do realizacji naszych zajęć, bo byliśmy tutaj już nie tylko z Otylia Swim Tour, ale także z Mistrzyniami w Szkołach czy Śniadaniem Mistrzyń. Zawsze spotykamy się tutaj z dużym zainteresowaniem, a listy uczestników wypełniają się bardzo szybko – dodaje Jędrzejczak.

Każdorazowo w trakcie Otylia Swim Tour dzieci mają bardzo intensywny dzień, trenując zarówno w wodzie, jak i w sali gimnastycznej. W zajęciach mogą brać udział dzieci, które potrafią przemieszczać się w wodzie przynajmniej dwoma stylami. – Zwracamy uwagę na poszczególne elementy techniczne, nad którymi dzieci powinny później pracować, ale przede wszystkim staramy się zapewnić im świetną zabawę. Chcemy po prostu, by zaraziły się pasją do pływania. Tu w Sanoku mamy świetny obiekt i jest to naprawdę wspaniałe miejsce do uprawiania sportu. Cieszę się, że są takie miejsca w Polsce i możemy przyjeżdżać, by promować pływanie – mówi trener Robert Wilk z Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, który pracuje m.in. z najlepszą polską pływaczką Katarzyną Wasick.

